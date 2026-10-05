Stars Elle King: Hochzeit mit Dan Tooker

Elle King and Dan Tooker married - September 2026 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 11:00 Uhr

Elle King und Dan Tooker haben in einer intimen Zeremonie unter freiem Himmel geheiratet.

Elle King und Dan Tooker haben geheiratet.

Die US-Sängerin verkündete die Nachricht am Sonntag (4. Oktober) auf Instagram und gab ihren Fans mit einer Reihe von Fotos und Videos Einblicke in die intime Trauung unter freiem Himmel. Zu ihrem Beitrag schrieb sie: „Ehemann und Ehefrau. Der beste Tag meines Lebens.“ Die 37-jährige Braut trug ein trägerloses Korsagenkleid mit ausgestelltem Rock und langer Schleppe. Dazu kombinierte sie einen durchsichtigen Schleier. Der Bräutigam erschien in einem komplett schwarzen Anzug mit zweireihigem Sakko und einem weißen Blumenanstecker.

Auch ihre beiden jungen Söhne Lucky (5) und Royal (19 Monate) trugen Anzüge passend zum Outfit ihres Vaters. Eines ihrer Hochzeitsfotos schien eine Freundin zu zeigen, die King zum Altar führte. Außerdem teilte die Musikerin eine Nahaufnahme ihres Brautstraußes mit weißen Lilien und Samenkapseln sowie einen Clip, in dem sie und Dan sich nach dem Eheversprechen küssen.

Der 35-Jährige veröffentlichte in seiner Instagram-Story ebenfalls Fotos und Videos der Hochzeit. Dabei gewährte er einen Blick auf ihre moosgrüne Hochzeitstorte, die mit kleinen Zuckergussfiguren des Brautpaares verziert war. In einem weiteren Video sangen die frisch Vermählten gemeinsam auf einer Bühne. Ein anderer Clip zeigte sie beim gemeinsamen Spaziergang mit ihren Söhnen.

Das Paar lernte sich 2019 kennen, als Elle Dans Geschäft besuchte, um sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Im Oktober 2020 verlobten sie sich. Im darauffolgenden Jahr kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. 2023 trennte sich das Paar, fand jedoch im folgenden Jahr wieder zusammen. Elle hat schon eine Ehe hinter sich: 2016 gab sie Andrew Ferguson das Jawort, bevor sie sich 2017 scheiden ließen. Zu ihrem Vater Rob Schneider hat die Sängerin ein angespanntes Verhältnis.