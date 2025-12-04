Musik Ellie Goulding zieht Veröffentlichung ihres Albums vor

Ellie Goulding Rolling Stone UK Awards 2024 - Getty - London - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 09:00 Uhr

Aufgrund ihrer Schwangerschaft hat die Popsängerin den Release ihres Albums vorgezogen.

Ellie Goulding wird ihr nächstes Album früher als erwartet veröffentlichen.

Die Popsängerin hatte ursprünglich geplant, ihr sechstes Album – den Nachfolger von ‚Higher Than Heaven‘ aus dem Jahr 2023 – Ende nächsten Jahres herauszubringen. Doch da sie nun ein Baby mit ihrem Partner Beau Minniear erwartet, soll die Platte bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 erscheinen.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Nächstes Jahr wird für Ellie fantastisch. Sie wird zum zweiten Mal Mutter, was sich wie ein großes Geschenk anfühlt, und jetzt ordnet sie alles neu, um den neuen Zeitplan einzuhalten. Ihr nächstes Album sollte eigentlich erst später im kommenden Jahr erscheinen, aber wegen des Babys hat sie die Veröffentlichung vorgezogen.“ Die Platte sei für die Musikerin wie „ein weiteres Baby“.

Sie könne es kaum erwarten, die neuen Songs mit den Fans zu teilen. „‚Destiny‘ hat gezeigt, wie sehr Ellie als Künstlerin gewachsen ist, und sie ist so stolz auf diesen Song“, fügte der Insider hinzu. „Die anderen Tracks auf dem Album gehen ganz klar in die gleiche Richtung, und Ellies Stimme klingt besser denn je.“ Die Vorziehung des Veröffentlichungsdatums bedeutet, dass die Chartstürmerin ihr Album noch vor ihrer Babypause herausbringen kann. „Sie hat so hart an dieser Platte gearbeitet und sie zeigt eine ganz neue kreative Seite von ihr. Es wird ihr bisher bestes Jahr werden“, versprach der Insider.