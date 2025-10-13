Film Elliot Page freut sich über das Wiedersehen mit Christopher Nolan für ‚The Odyssey‘

Elliot Page - Final Season premiere of The Umbrella Academy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 14:00 Uhr

Elliot Page empfand es als „große Freude“, mit Christopher Nolan für ‚The Odyssey‘ wieder zusammenzuarbeiten.

Der 38-jährige Star, der sein Coming-out als trans Mann im Jahr 2020 bekannt gab, arbeitete bereits 2010 mit dem gefeierten Regisseur am Film ‚Inception‘ zusammen und war begeistert, eine Rolle in dessen kommendem Historienepos zu bekommen. Page sagte auf der ‚New York Comic Con‘: „Ich war so aufgeregt, überhaupt für ‚The Odyssey‘ in Betracht gezogen zu werden und gefragt zu werden, ob ich wieder mit ihm arbeiten möchte. Ich habe die Arbeit mit ihm an ‚Inception‘ geliebt und es geliebt, Teil dieses Films zu sein. Ich war einfach völlig begeistert und aufgeregt.“

Elliot wird in ‚The Odyssey‘ Teil eines hochkarätigen Ensembles sein – unter anderem mit Matt Damon, Anne Hathaway und Tom Holland – und beschrieb bereits im letzten Jahr, wie „wohl und glücklich“ er sich seit seiner Transition fühlt. Er sagte gegenüber ‚metro.co.uk‘: „Es war augenblicklich. Und ehrlich gesagt wird dieses Gefühl immer stärker, je weiter ich gehe. Normalerweise ist das eine der ersten Sachen, die Leute zu mir sagen: dass ich so anders bin, was mein Wohlbefinden, meine Zufriedenheit und meine Präsenz betrifft.“ Der ‚Close to You‘-Darsteller erklärte außerdem, dass er „ständig“ falsch gegendert werde, ihn dies aber nicht störe. Page verriet: „Ich werde ständig falsch gegendert und das ist mir egal, außer jemand macht es absichtlich, um gemein zu sein.“