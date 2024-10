Stars Elton John: Er hat Angst vor der Zeit

Bang Showbiz | 12.10.2024, 12:33 Uhr

Sir Elton John weiß nicht, „wie viel Zeit“ ihm noch bleibt.

Der 77-jährige Musiker spricht in seinem kommenden Dokumentarfilm ‚Elton John: Never Too Late‘ über Leben und Tod und verriet, dass er jetzt mehr denn je über seine eigene Sterblichkeit nachdenke.

Laut ‚The Mirror‘ sagt Elton in einer Szene aus der Doku: „Ich frage mich, was mit all meinen Sachen passieren wird, wenn ich weg bin? Dies ist die letzte Zeit meines Lebens. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Darüber denkt man mehr nach, wenn man in meinem Alter ist. Du denkst über Leben und Tod nach. Du denkst: ‚Nun, ich will einfach nur dort sein, wo ich jetzt sein will.‘ Ich muss danach nicht mehr arbeiten. Ich werde arbeiten und Platten machen und Radiosendungen zusammenstellen, aber das Reisen verlangt einem so viel ab. Es ist sehr anstrengend. Ich bin daran gewöhnt. Ich bin ein Veteran darin, aber hier fängt man an, über die Sterblichkeit nachzudenken.“

Die neue Disney+-Dokumentation ist ein Rückblick auf Eltons Karriere in der Unterhaltungsindustrie und enthält nie zuvor gesehenes Filmmaterial von seinen handgeschriebenen Tagebüchern, Audiokassetten von einigen berühmten Interviews und John Lennon, der ihn an Thanksgiving 1974 im Madison Square Garden auf der Bühne begleitete. Elton und sein Ehemann David Furnish (61) haben die Söhne Zachary (13) und Elijah (11) zusammen und Elton gab zu, dass auch die Jungs über seine Sterblichkeit nachdenken. Er sagte: „Sie machen sich Sorgen, weil sie wissen, wie alt ich bin. Nicht so sehr David, sondern ich. Sie lieben ihren Papa, also wollen sie, dass ich für immer da bin. Ich will für immer da sein. Ich möchte sehen, wie sie Kinder bekommen, heiraten, aber ich glaube nicht, dass ich dabei sein werde. Wer weiß? Man weiß nie. Deshalb möchte ich das Beste aus meiner Zeit machen, während ich da bin. Unsere gemeinsame Zeit ist so wunderbar und kostbar.“