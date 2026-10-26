Musik Elvis Costello verrät, warum er seine ‚Ragtime-Songs‘ 35 Jahre lang zurückhielt

Elvis Costello - Love Rocks NYC 2026 - Simon Lindenblatt/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 14:00 Uhr

Elvis Costello verrät, warum er seine 'Ragtime-Songs' 35 Jahre lang zurückhielt.

Elvis Costello stand vor 35 Jahren kurz davor, seine sogenannten „Ragtime-Songs“ zu veröffentlichen.

Doch im letzten Moment machte er einen Rückzieher, weil ihm die Stücke zu „viel von sich preisgaben“. Der 72-jährige Sänger hat gerade eine Sonderedition zum 49. Jubiläum seines Debütalbums ‚My Aim Is True‘ herausgebracht, die bislang unveröffentlichte Titel enthält. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erklärte er, warum er einige Songs vor der ursprünglichen Veröffentlichung aus dem Album gestrichen hatte. Er erinnerte sich: „Damals hatte ich das Gefühl, dass diese Songs zu viel von mir offenbarten. Deshalb wurden sie bis heute nie veröffentlicht. Vor etwa 35 Jahren war ich schon kurz davor, sie herauszubringen. Dann dachte ich: ‚Nein, dann werden es alle sehen.'“ Er fügte hinzu: „Es war ein bisschen so, als würde man Fotos von sich zeigen, auf denen man Kleidung trägt, von der man inzwischen weiß, dass sie einem überhaupt nicht steht.“

Heute kann Costello die Stücke mit ihrem vaudevilleartigen Klang allerdings gelassener betrachten. Es gebe daran „nichts, wofür man sich schämen müsste“. Vielmehr klängen sie wie die Arbeiten eines Menschen, der gerade erst lernt, sich musikalisch auszudrücken. Er erklärte weiter: „Jeder muss irgendwo anfangen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn jüngere Songwriter diese Stücke hören würden und dadurch mehr Vertrauen in ihre eigene Arbeit gewännen. Man hört darin den Ehrgeiz, etwas zu schaffen, auch wenn es noch nicht ganz ausgereift ist.“

Costello sprach auch darüber, wie einer seiner berühmtesten Songs, ‚Alison‘, entstanden ist. Eine Begegnung mit einer Frau an der Kasse eines Supermarkts habe ihn zu dem Klassiker inspiriert. Er sagte: „Ich wollte nie, dass die Leute ein ganz bestimmtes Bild von einer Person im Kopf haben. Ich habe diese Begegnung mit einer Kassiererin im Supermarkt ein wenig romantisiert. Sie war einfach jemand, den ich interessant fand. Manchmal braucht man beim Zeichnen schließlich auch ein Modell. Etwas Enttäuschtes in ihren Augen ist mir im Gedächtnis geblieben. Vielleicht war es auch einfach nur die Langeweile, die ihr Job mit sich brachte. Ich weiß es nicht.“ Zudem stellte Costello klar, dass der Song nie als eine Art „Mordballade“ gedacht gewesen sei. Mit einem Seufzer fügte er hinzu: „Ich kann einfach nicht verstehen, warum irgendjemand das aus dem Lied herausgelesen hat.“