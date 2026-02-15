Film Emerald Fennell blickt zurück: Warum ihr ‚durchgeknallter‘ ‚Zatanna‘-Film nicht realisiert wurde

Bang Showbiz | 15.02.2026, 09:00 Uhr

Emerald Fennell hat eingeräumt, dass ihr „durchgeknalltes“ ‚Zatanna‘-Projekt „zu düster“ war, um umgesetzt zu werden.

Die ‚Wuthering Heights‘-Regisseurin unterschrieb 2021 einen Vertrag, um für Warner Bros. und Bad Robot ein Drehbuch für einen geplanten Superheldenfilm zu schreiben. Ihre Version der Titelfigur – eine Magierin und eine der mächtigsten Zauberinnen im DC-Universum – entfernte sich jedoch „zu weit vom Genre“, was auch mit ihrer damaligen persönlichen Situation zusammenhing. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte sie: „Ich glaube, es war durchgeknallt, weil ich damals selbst einiges durchgemacht habe. Und ich hatte gerade ‚Promising Young Woman‘ abgeschlossen, und plötzlich war da diese riesige Welt, in der ich noch nie gearbeitet hatte. […] Das war im Grunde eine Frau mitten in einem Nervenzusammenbruch – also ist das Drehbuch auch das Porträt einer Frau mitten in einem Nervenzusammenbruch. Und ich nehme an, das bedeutete einfach, dass es zu weit vom Genre entfernt war. Es war wirklich sehr düster. Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen, weil ich es als sehr schwierig empfand.“

Emerald hat ihr Drehbuch seitdem nicht mehr angeschaut, da sie enttäuscht war, dass sie den Produzenten nicht das Gefühl gegeben hatte, ihnen das Gewünschte geliefert zu haben. Sie ergänzte: „Ich liebe J.J. so sehr und er hat ein Risiko auf sich genommen, indem er mir das Projekt angeboten hat. Ich wollte unbedingt etwas Großartiges für sie abliefern. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich vielleicht nicht ganz das geliefert habe, was sie wollten. Deshalb habe ich es seitdem nicht mehr gelesen.“

‚Zatanna‘ ist im Franchise vor allem für ihre Verbindung zur Justice League bekannt, zu der Helden wie Superman, Batman, Wonder Woman und Aquaman gehören. In den späteren Staffeln der CW-Serie ‚Smallville‘ wurde sie von Serinda Swan gespielt. Der geplante Film wäre ihr erster Auftritt im DCEU gewesen.