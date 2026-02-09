Stars Emerald Fennell schwärmt von Margot Robbie

Margot Robbie at the "Wuthering Heights" World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 09:00 Uhr

Margot Robbie hat laut Emerald Fennell, Regisseurin von ‚Wuthering Heights – Sturmhöhe‘, „absolut kein Ego“.

Die 40-jährige Filmemacherin hat bei der neuen Verfilmung des Romans von Emily Bronte eng mit der australischen Schauspielerin zusammengearbeitet und erklärte, wie Robbie sich über das normale Maß hinaus engagierte, um sich um die Darsteller und die Crew zu kümmern, die an dem Film arbeiteten.

In einer Fragerunde im British Film Institute (BFI) sagte Fennes: „Sie ist eine echte Frau. Sie kümmert sich um dich. Sie kümmert sich um alle. Sie tut hinter den Kulissen immer etwas für andere. Sie ist einfach eine außergewöhnliche Person.“ Die Regisseurin von ‚Saltburn‘ fügte hinzu: „Sie ist ein riesiger Star und eine unglaublich talentierte Person, aber sie hat absolut kein Ego. Wir mussten nie etwas bremsen, weil sie mehr Aufmerksamkeit wollte oder weil sie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen wollte. Niemals. Nicht ein einziges Mal.“

Robbie erklärte unterdessen, dass sie sich durch die Rolle in dem Film an der Seite von Jacob Elordi „zum Erfolg prädestiniert“ fühlte. Die 35-jährige Schauspielerin sagte gegenüber ‚Extra‘: „Die Chemie zwischen uns als Cathy und Heathcliff … Wir waren, um ehrlich zu sein, zum Erfolg prädestiniert. Wir hatten das tollste Drehbuch und die unglaublichsten Designer, die diese Aufnahmen, diese Sets und diese Kostüme entworfen haben, und dann ist da noch Emerald, die so genau weiß, was jemanden zum Staunen bringt, und es ist, als hätte man uns einfach alle Zutaten gegeben, um etwas Großartiges zu schaffen, und wir mussten nur noch unser Bestes geben.“