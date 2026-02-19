Stars Margot Robbie: Das Publikum hat für sie Priorität

Margot Robbie at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin macht Filme für Menschen, nicht für Kritiker.

Margot Robbie dreht Filme „für die Menschen, die Kinotickets kaufen“.

Die 35-jährige Schauspielerin zählt zu den gefragtesten Stars in Hollywood – doch Margot betont, dass sie Filme für Fans und nicht für Kritiker macht. Gegenüber ‚Vogue Australia‘ erklärte sie: „Ich denke immer ans Publikum. Ich habe noch nie am Set gestanden und gedacht: ‚Was werden die Kritiker davon halten?'“ Stattdessen frage sie sich: „Was fühlt das Publikum gerade? Wie wird die emotionale Reaktion sein?“ Die blonde Schönheit fügte hinzu: „Ich glaube einfach, man sollte Filme für die Menschen machen, die Tickets kaufen, um sie zu sehen. So einfach ist das.“

Emerald Fennell, die Regisseurin von ‚Wuthering Heights‘, verfolge einen ähnlichen Ansatz beim Filmemachen. „Ich arbeite auch deshalb so gern mit Emerald, weil sie das emotionale Erlebnis stets über eine verkopfte Idee stellt“, schilderte die ‚Barbie‘-Darstellerin. „Sie ist sehr klug und hat großartige Ideen, aber sie lässt eine coole Idee auch mal fallen, wenn eine andere Option für das Publikum aufregender ist.“ Das schätze sie sehr an der Filmemacherin.

Margot stand für ‚Wuthering Heights‘ gemeinsam mit Jacob Elordi vor der Kamera. Der Film ist lose von Emily Brontës gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1847 inspiriert. Die Schauspielerin fühlt sich glücklich, an dem „unglaublichsten Drehbuch“ gearbeitet zu haben. „Die Chemie zwischen uns als Cathy und Heathcliff … Ehrlich gesagt waren wir perfekt auf Erfolg eingestellt“, verriet sie gegenüber ‚Extra‘. „Wir hatten ein unglaubliches Drehbuch, fantastische Designer für die Bildgestaltung, die Sets und die Kostüme – und Emerald, die genau weiß, was Menschen zum Staunen bringt.“