Stars Jacob Elordi: So technisch liefen die heißen Szenen mit Margot Robbie

Jacob Elordi - Wuthering Heights UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 09:00 Uhr

Jacob Elordi hat die Dreharbeiten zu seinen und Margot Robbies heißen Sexszenen in ‚Wuthering Heights‘ mit der „Choreografie einer Kampfszene oder einer Tanzsequenz“ verglichen.

Die beiden spielen Heathcliff und Cathy in dem von Emerald Fennell inszenierten Film, der lose auf Emily Brontës gleichnamigem Roman von 1847 basiert und voller anzüglicher Szenen ist, deren Umsetzung laut dem 28-jährigen Jacob „supertechnisch“ war.

Über die Sexszenen sagte er gegenüber ‚The Sun‘: „Es ist wie ‚Action‘ und wie ein Pferd auf der Rennbahn – direkt aus den Startlöchern. Das ist nicht anders als die Choreografie einer Kampfszene oder einer Tanzsequenz. Es ist supertechnisch, besonders die Szene, in der es keine Sexszene ist, sondern in der ich mit meinen Händen auf [Margot] liege – das ist choreografiert, weil man in dieser Art von Licht nur begrenzt Bewegungsfreiheit hat. Was man also macht, muss in den Rahmen passen und mit der Beleuchtung harmonieren.“

Und Robbie (35) fühlte sich wohl mit Elordi, als sie gemeinsam Sexszenen drehten. Kürzlich erzählte sie ‚Extra‘: „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mit ihm vorsichtig sein musste, und ich glaube, er hatte auch nicht das Gefühl, dass er mit mir vorsichtig sein musste. Ich glaube, wir haben schnell einen Punkt erreicht, an dem wir alles ausprobieren und alles machen konnten. Du wirst mir doch nicht wehtun, oder?“

Die 40-jährige Emerald Fennell betonte, dass „Sicherheit, Vertrauen und Liebe“ für sie an erster Stelle standen, als sie den anzüglichen Film drehte.