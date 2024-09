Musik Eminem: Neues Album wird erweitert

Eminem - Superbowl LVI - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 10:00 Uhr

Eminem veröffentlicht eine Extended Edition seines Albums ‚The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)‘.

Fans können sich auf einige weitere Tracks des 12. Studioalbums der Rap-Ikone freuen, das im Juli veröffentlicht wurde. Die ‚Expanded Mourner‘s Edition‘ soll am Freitag (13. September) erscheinen, weitere Details sind zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt.

Der ‚Lose Yourself‘-Hitmacher kündigte die Nachricht über einen Trailer in den sozialen Medien an, in dem er zu sehen ist, wie er eine Packung Milch verschüttet. Dabei enthüllt er ein Vermisstenposter für sein Alter Ego Slim Shady auf der anderen Seite der Milchpackung. Wenige Tage vor der Veröffentlichung wird Eminem am Mittwoch (11. September) die MTV Video Music Awards eröffnen.

Der 51-jährige Star, der die VMAs zuletzt 2010 mit einer Performance von ‚Not Afraid‘ eröffnete, bevor er mit Rihanna ‚Love The Way You Lie‘ sang, ist bei der diesjährigen Verleihung auch für acht Preise nominiert. Die Veranstaltung ist die erste TV-Performance von ‚The Death of Slim Shady (Coup de Grace)‘. Eminem soll seine Hitsingles ‚Houdini‘, ‚Tobey‘ und ‚Somebody Save Me‘ singen. Zu den weiteren Künstlern, die auftreten werden, gehören Anitta, Camila Cabello, Chappell Roan, Halsey, Lenny Kravitz, LL COOL J, Sabrina Carpenter und Shawn Mendes. Taylor Swift liegt mit 12 Nominierungen an der Spitze, dicht gefolgt von Post Malone (11) und Eminem (8). Die VMAs 2024 werden am Mittwoch, den 11. September, live auf der gesamten globalen Präsenz von MTV ausgestrahlt.