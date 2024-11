Film Emma Mackey: Rolle in J.J. Abrams‘ neuem Mystery-Film

Emma Mackey - Barbie - London European Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 11:00 Uhr

Emma Mackey soll gemeinsam mit Glen Powell in J.J. Abrams‘ neuem Mystery-Film mitspielen.

Die 28-jährige ,Sex Education‘-Schauspielerin soll Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge für eine der Hauptrollen in dem streng geheimen Streifen des ,Star Wars’-Filmemachers vorgesehen sein.

Neben dem 36-jährigen ,Twisters’-Star Glen ist auch der 22-jährige ,Wednesday‘-Star Jenna Ortega an dem Projekt mit beteiligt. Die Details und Charaktere des kommenden Projekts sind bisher noch nicht bekannt, aber der Filmemacher hat das Drehbuch geschrieben und wird den Film unter seinem Banner Bad Robot produzieren. Glen, zu dessen jüngsten Blockbustern ,Anyone But You‘ und ,Top Gun: Maverick‘ gehören, hatte sich vor kurzem mit Abrams zusammengeschlossen, um den ,The Blue Angels’-Dokumentarfilm über das berühmte Flight Demonstration Squadron der US Navy zu produzieren. Unterdessen hatte Powell vor kurzem dementiert, dass er als Ersatz für Tom Cruise in der ,Mission: Impossible‘-Filmreihe in den Gesprächen sei, wobei er es als den „schlimmsten Job der Stadt“ bezeichnete. In der Rolle des Ethan Hunt in der erfolgreichen Action-Spionageserie vollführt Cruise todesmutige Stunts.