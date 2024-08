Film Emma Roberts: Sie will Britney Spears spielen

Emma Roberts - The Summer Gala by Gala One 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 13:45 Uhr

Die Darstellerin hofft, dass sie im neuen Biopic über den Popstar die Sängerin verkörpern kann.

Emma Roberts hofft, dass sie im neuen Biopic über den Popstar Britney Spears verkörpern kann.

Die 33-jährige ‚American Horror Story‘-Schauspielerin soll Gerüchten zufolge im Rennen um die Rolle der 42-jährigen Künstlerin im kommenden Universal-Film über Spears sein.

Roberts hat jetzt betont, dass es ein wahrgewordener Traum für sie wäre, wenn sie die Rolle der ‚Toxic‘-Sängerin spielen kann. In einem Interview gegenüber ‚Cosmopolitan‘ verriet Roberts: „Ich meine, es ist mein wahrer Traum, Britney Spears zu spielen. Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass das vielleicht wahr wird. Ich erinnere mich daran, dass ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen und mir ‚In the Zone‘ angehört habe und dachte: ‚Ich kann diesen Raum nicht verlassen, bis ich jedes Wort auswendig kann.'“ Die ‚Madame Web‘-Darstellerin schwärmte von Britneys Hit ‚…Baby One More Time‘ und erzählte, dass sie ihrem dreijährigen Sohn Rhodes, den sie mit ihrem ehemaligen Partner Garrett Hedlund großzieht, ständig Spears‘ Songs vorsingt. Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich meine, ich singe meinem Sohn in der Badewanne ständig Britney vor. Ich denke mir dann immer: ‚Gott, er muss denken, dass ich so komisch bin.‘ Das ist eine richtige Millennial-Erziehung.“ Roberts war zuvor mit dem neuen Film in Verbindung gebracht worden, der Britneys Memoiren ‚The Woman in Me‘ adaptiert und vom ‚Wicked‘-Filmemacher Jon M. Chu gedreht wird.