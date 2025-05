Stars Emotionales Geständnis: Stefano Zarrella träumt von eigener Familie

Stefano Zarrella - Avalon - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 14:00 Uhr

Der Food-Influencer gesteht, dass er unbedingt eine Familie gründen will. Doch dafür muss er sich erst verlieben.

Stefano Zarrella hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine Traumfrau zu treffen.

Glück im Beruf, Pech in der Liebe: Von diesem Sprichwort kann der Food-Blogger ein Lied singen. Auf Instagram folgen ihm rund 2,3 Millionen Nutzer. Sogar ein eigenes Kochbuch hat der Influencer bereits veröffentlicht. Bei einer Fragerunde wollte ein Fan nun wissen, wonach sich Stefano noch sehne.

Daraufhin überraschte er mit einem offenen Geständnis. „Ich habe alles, um glücklich zu sein, und bin es auch. Aber ich sehne mich schon nach einem Zuhause, einer eigenen Familie und einer Partnerschaft, die einem Support schenkt, Wärme und Verständnis“, enthüllte der 34-Jährige.

Im März 2023 hatte sich Stefano von seiner damaligen Freundin Romina Palm getrennt. Mit der früheren ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin war er seit 2020 liiert. 2021 verlobte sich das Paar sogar. Inzwischen hat Romina ihr persönliches Happy End gefunden: Zusammen mit dem Unternehmer Christian Wolf erwartet die 25-Jährige ihr erstes Baby.

Von diesem Familienglück träumt auch Stefano Zarrella. Trotz allem blickt der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella positiv in die Zukunft und will die Hoffnung nicht verlieren. „Habe heute noch zu meinem Bruder gesagt, wie schade, dass ich vieles, was ich erleben durfte, gar nicht mit meiner besseren Hälfte teilen konnte, aber Step by Step! Vertraue da dem Leben“, erklärte der Deutsch-Italiener.