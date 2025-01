Film „Es gab eine Menge“: Jennifer Lopez verrät, für welche Filme sie erfolglos vorgesprochen hat

Jennifer Lopez - 2024 AFI Fest - Unstoppable - Photo Call - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin war nicht immer so erfolgreich, wie sie heute ist.

Jennifer Lopez hat in ihrer Karriere „eine Menge Dinge“ verpasst.

Der Superstar hat es geschafft, eine der meistverkauften Künstlerinnen in der Musikgeschichte zu werden und hat auch in einer Reihe von Hollywood-Filmen mitgespielt. Nun gibt die 55-Jährige zu, dass es einige Rollen gab, auf die sie „gehofft“ hatte, die ihr aber nicht vergönnt waren.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ über ihren neuen Musicalfilm ‚Kiss of the Spider Woman‘ erzählt die Sängerin: „Ich erinnere mich, dass ich für ‚Evita‘ vorgesprochen habe, ich erinnere mich, dass ich für ‚Chicago‘ und für ‚Nine‘ vorgesprochen habe – bei ‚Nine‘ war ich sehr nah dran. Es gab eine Menge Dinge, von denen ich immer gehofft hatte, dass ich sie machen könnte, aber es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Aber das hier ist das Richtige.“

1996 wurde schließlich Madonna für die Hauptrolle in ‚Evita‘ besetzt, während 2002 der Oscar-prämierte Film ‚Chicago‘ mit Renée Zellweger und Catherine Zeta-Jones in den Hauptrollen lief. ‚Nine‘ wurde 2009 von der Bühne auf die Leinwand gebracht, mit Marion Cotillard, Penélope Cruz und Nicole Kidman in den weiblichen Hauptrollen neben Daniel Day-Lewis.

Die ‚Jenny from the Block‘-Interpretin verrät, dass das Musical-Genre der Grund dafür war, dass sie überhaupt in das Geschäft einsteigen wollte. Jennifer habe angenommen, dass sie es an den Great White Way schaffen würde, aber stattdessen kam Hollywood. „Am Anfang liebte ich Musicals. Das hat mich dazu gebracht, Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin zu werden“, schildert sie. „Ich dachte wirklich, ich würde an den Broadway gehen, weil ich als Tänzerin und Sängerin angefangen habe und in Europa und Japan auf Tournee war.“

Die Musikerin fügt hinzu: „Ich dachte: Okay, der nächste Schritt wäre der Broadway. Dann wurde ich nach Hollywood geschickt und der Rest ist sozusagen Geschichte. [Meine Karriere] nahm eine andere Wendung.“