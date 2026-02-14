Musik Este Haim wünscht sich Filmmusik für Paul Thomas Anderson

Este Haim - AVALON - Utah - January - 2024 - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2026, 10:00 Uhr

Este Haim wünscht sich Filmmusik für Paul Thomas Anderson.

Este Haim möchte gern die Musik für Filme von Paul Thomas Anderson komponieren.

Die beiden sind eng befreundet, nachdem der Regisseur zehn Musikvideos der Haim-Schwestern sowie ihren Kurzfilm ‚Valentine‘ inszenierte. Zudem besetzte er Alana Haim in ‚Licorice Pizza‘ und gab Este, Danielle sowie ihrer Mutter Donna kleinere Rollen. Nun verriet Este, die die Filmmusik zum neuen Film ‚Sunny Dancer‘ komponiert hat, dass sie gern auch Andersons kommende Projekte vertonen würde. Laut ‚Variety‘ sagte sie: „Ich finde, Paul ist einer der größten Regisseure – nicht nur unserer Generation, sondern aller Zeiten. Und ich fühle mich sehr, sehr glücklich, dass ich bei den meisten unserer Musikvideos mit ihm arbeiten durfte. Ich sehe ihn irgendwie wie einen großen Bruder.“ Este ergänzte, falls der Gitarrist von Radiohead und langjährige Anderson-Kollaborateur Jonny Greenwood sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen sollte, würde sie gern übernehmen. Sie sagte: „Also ja – falls Jonny Greenwood irgendwann in Rente geht, bin ich sofort für Paul da, wann immer er möchte.“

Derzeit konzentriert sich die 39-Jährige jedoch auf ihre Zusammenarbeit mit ‚Sunny Dancer‘-Regisseur George Jaques (25) und erklärte, sie würde „den Rest ihres Lebens“ mit ihm arbeiten. Jaques sagte über Este: „Auf keinen Fall macht eine Grammy-nominierte Künstlerin so etwas. Sie meinte dann: ‚George, ich habe Typ-1-Diabetes und war früher auf Diabetes-Camps‘ – da wusste ich, sie ist dabei. Und dann brachte sie Co-Komponist Zachary Dawes mit, der Bassist von Lana Del Rey ist.“

In ‚Sunny Dancer‘ spielt Bella Ramsey die 17-jährige Krebsüberlebende Ivy, während Jessica Gunning und James Norton ihre Eltern verkörpern. James Blunt hat ebenfalls einen Cameo-Auftritt mit seinem Song ‚You’re Beautiful‘. Jaques verriet, dass Blunt kostenlos mitwirkte. Er sagte: „Er war großartig und unglaublich freundlich – und er hat alles umsonst gemacht! Ich erinnere mich, wie ich auf meinen Monitor schaute und dort Neil Patrick Harris, James Norton und Jess Gunning sah – und dann James Blunt, der ‚You’re Beautiful‘ singt. Da dachte ich: Was zur Hölle, das ist verrückt. Ich weiß eigentlich selbst nicht, wie ich das geschafft habe.“