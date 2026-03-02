Film Teyana Taylor ‚bettelt‘ Paul Thomas Anderson um Fortsetzung von ‚One Battle After Another‘ an

Teyana Taylor - March 2026 - Avalon - Actor Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, dass es bereits "Gespräche" um ein mögliches Sequel gibt.

Teyana Taylor hat angedeutet, dass sie in einer möglichen Fortsetzung von ‚One Battle After Another‘ mitwirken könnte.

Die US-Schauspielerin ist für ihre Darstellung der Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons Film für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert und verriet, dass es bereits sehr konkrete Gespräche darüber gebe, die Figur in einem weiteren Projekt wieder aufzugreifen.

„Die Gespräche sind sehr, sehr real. Ich möchte allen bestätigen, dass ich PTA geradezu anbettle, uns das zu geben“, enthüllte Teyana gegenüber ‚IndieWire‘. „Ich flehe ihn an, uns das zu geben.“ Für ihre Rolle in ‚One Battle After Another‘ gewann die Sängerin bereits einen Golden Globe. Sie schreibt es ihrem Part im Film ‚A Thousand and One‘ (2023) zu, Andersons Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben.

Teyana – die als Musikerin unter anderem mit Beyoncé und Kanye West gearbeitet hat – verriet: „Es ist so verrückt, denn als ich ‚A Thousand and One‘ gemacht habe, hatte ich im Herzen das Gefühl, dass genau diese Rolle die Menschen dazu bringen würde, mich wirklich zu sehen und ernst zu nehmen. Zu wissen, dass Paul ein Fan von ‚A Thousand and One‘ war und sich deshalb bei mir gemeldet hat – das ist für mich ein absoluter Kreis, der sich schließt.“ Sie habe unzählige Gründe, um dankbar für ihre Karriere zu sein.

Die 35-Jährige erklärte, dass viele Zuschauer von ‚One Battle After Another‘ noch immer versuchen würden, ihre Figur Perfidia wirklich zu durchschauen. „Diese ganze Reise in diesem Bereich ist ein Marathon, kein Sprint“, betonte Teyana. „Deshalb lasse ich mir Zeit, weil ich selbst noch dabei bin, alles zu verarbeiten – während ich gleichzeitig diese wichtigen Gespräche führe, damit die Menschen wirklich verstehen, wer Perfidia ist und welches übergeordnete Ziel der Film verfolgt.“