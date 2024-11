Familientreffen in Hollywood Eva Longoria posiert mit Sohn Santi bei „Vaiana 2“-Premiere

Eva Longoria und ihr Sohn Santi bei der Premiere von "Vaiana 2" in los Angeles. (ym/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 09:01 Uhr

Bei der Filmpremiere von Disneys "Vaiana 2" setzten Eva Longoria und weitere Hollywoodstars auf familiäre Unterstützung. Mit ihren Kindern an der Hand erschienen die Schauspieler zum Meet and Greet mit der Disney-Prinzessin.

US-Schauspielerin Eva Longoria (49) hat die Filmpremiere von "Vaiana 2" zur Familienangelegenheit gemacht. Der "Desperate Housewives"-Star erschien am Montag im El Capitan Theater in Los Angeles in Begleitung seines Sohnes Santiago Enrique Bastón (6). Vor Ort traf das Mutter-Sohn-Duo auf die Disney-Prinzessin höchstpersönlich.

Video News

Für die Premiere wählte Longoria einen kantig geschnittenen schwarzen Blazer, der ihre zierliche Figur kaschierte, sowie ein dazu passendes Oberteil und schlichte Jeans mit geradem Beim. Zu ihrem Look kombinierte die Schauspielerin schwarze Stiefeletten, ausgewählt von der Stylistin Maeve Reilly (37), und dezente Creolen. Die gewellten Haare trug Longoria offen über die Schultern.

Santiago Enrique Bastón trug eine weißes Hem, lässige Jeans-Short und weiße Sneaker.

Filmpremiere wird zur Kinderveranstaltung

Und Eva Longoria war nicht der einzige Hollywoodstar, der bei Disney-Premiere auf familiäre Unterstützung setzte. Auch Produzent und Moderator der US-amerikanischen Ausgabe von "The Masked Singer", Nick Cannon (44), brachte zum Meet and Greet mit der Disney-Prinzessin seine Partnerin Brittany Bell (37) und die drei gemeinsamen Kinder Sohn Golden (7), Sohn Rise (2) und Tochter Powerful (3) mit. Die weiteren acht Kinder des Comedians und Schauspielers mussten auf ein Treffen verzichten.

"Game of Thrones"-Star Alfie Allen (38) erschien mit Tochter Arrow (6), die aus einer zweijährigen Beziehung mit der Musikerin Allie Teilz (30) stammt. Das Paar trennte sich 2019. Und auch "Oppenheimer"-Schauspieler David Dastmalchian (49) posierte mit seiner siebenjährigen Tochter, die für die Premiere das Elsa-Kleid aus Disneys "Die Eiskönigin" wählte, und der Disney-Prinzessin Vaiana.