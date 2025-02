Musik ‚F1 75 Live‘-Event: Take That heizen Formel 1-Fans in Londoner O2-Arena ein

Take That -Coronation Concert at Windsor Castle on May 7, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 14:00 Uhr

Die britische Pop-Gruppe tritt zur feierlichen Eröffnung der 75. Formel 1-Saison auf.

Take That werden als Headliner beim ‚F1 75 Live‘-Event auftreten.

Die britische Pop-Band soll am kommenden Dienstag (18. Februar) bei der Saisoneröffnung 2025 in der Londoner O2-Arena performen, wo alle zehn Rennställe ihre neuen Fahrer und Autos vor einem großen Publikum enthüllen werden, um das 75-jährige Bestehen der Weltmeisterschaft zu feiern.

Ein Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Formel-1-Fans können sich auf einen großen Leckerbissen im O2 freuen. Sie werden nicht nur die Autos und Fahrer aus nächster Nähe sehen, sondern auch Take That wird spielen.“

Doch die ‚Rule the World‘-Interpreten zählen nicht zu den einzigen prominenten Gästen. „Es sind auch einige andere große Stars gebucht. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass sie eine Veranstaltung wie diese organisieren, und alles ist zu Ehren des 75-jährigen Bestehens des Sports. Die Organisatoren sind der Meinung, dass Take That die Veranstaltung wirklich bereichern werden“, fügt der Insider hinzu.

Für die Pop-Gruppe – bestehend aus Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen – werden es ein paar arbeitsreiche Tage werden, da sie auch bei den ‚BAFTA Film Awards‘ am Sonntag (16. Februar) auftreten werden. Die Band war letztes Jahr mit ihrer Konzerttournee ‚This Life on Tour‘ unterwegs. Davor hatten die ‚Patience‘-Künstler schon befürchtet, dass sie nie wieder auf Tour gehen würden.

Gegenüber dem Magazin ‚Heat‘ gestand Sänger Gary Barlow damals: „Es gab definitiv einen Moment vor drei oder vier Jahren, als wir dachten: ‚Werden wir jemals wieder auf der Bühne stehen?‘ Es war also eine große Erleichterung, wieder auf Tour zu gehen. Wir waren sehr ehrgeizig, und wir sind wirklich stolz darauf, dass wir so viele Termine spielen können.“