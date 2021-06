„Fear Street“: Alles über die Netflix-Horror-Trilogie!

26.06.2021 21:45 Uhr

Die Horrorfilm-Trilogie "Fear Street" gehört zu den Geheimtipps der Starts im Juli bei Netflix. Und sie ist nichts für schwache Nerven! 20th Century Fox/Disney überließen die krassen Filme schlußendlich dem Konkurrenten.

Die Storyline in aller Kürze: Im Jahr 1994 entdeckt eine Gruppe von Jugendlichen einen Zusammenhang zwischen den fürchterlichen Ereignissen, die sich seit Generationen in ihrer Stadt zutragen. Noch dazu müssen sie feststellen, dass sie die nächsten Opfer sein könnten.

US-Freigabe mit „R-Rating“

Die Verfilmung der erfolgreichen Horror-Roman-Reihe von Robert Lawrence Stine handelt von der unheilvollen Geschichte der Stadt Shadyside und den schrecklichen Ereignissen, die dort seit 300 Jahren kein Ende zu finden scheinen.

„Unseren Fear Street-Fans stehen einige echte Überraschungen bevor“, zitiert die Branchenseite „Blairwitch.de“ den US-amerikanischer Kinder- und Jugendbuchautor. „Ihr wisst sicher, dass die Buchserie ein PG-Rating trägt, also schon für kleine Kinder freigegeben ist. Die Filme starten dagegen mit einem R-Rating. Das bedeutet noch mehr Nervenkitzel – und jede Menge Horror! Ich habe Leigh Janiaks epische Trilogie (…) gesehen und kann Euch verraten, dass sie mehr Schreckmomente und Schreie enthält, als ich mir je hätte vorstellen können“.

Wir stellen die drei Teile vor.

Das passiert in „Fear Street – Teil 1: 1994“

Eine Gruppe von Jugendlichen stößt versehentlich auf die uralte böse Macht, die hinter der brutalen Mordserie steckt, die ihre Stadt seit über 300 Jahren in Atem hält. Willkommen in Shadyside!

Start am 2. Juli 2021 um 09:00 MESZ

Das passiert in „Fear Street – Teil 2: 1978“

Im Shadyside des Jahres 1978 haben die Sommerferien begonnen und alle freuen sich auf Camp Nightwing. Doch als die Mordlust von einem weiteren Shadysider Besitz ergreift, wird aus Sommer, Sonne und Spaß ein grausamer Überlebenskampf.

Start am 9. Juli 2021 um 09:00 MESZ

Das passiert in „Fear Street – Teil 3: 1666“

Der Hintergrund von Sarah Fiers Fluch kommt endlich ans Licht, als die Geschichte in einer Nacht, die das Leben aller in Shadyside für immer verändert, an ihren Ursprung zurückkehrt.

Start am 16. Juli 2021 um 09:00 MESZ