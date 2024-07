Film Fede Alvarez über das Casting für ‚Alien: Romulus‘

Bang Showbiz | 29.07.2024, 14:00 Uhr

Fede Alvarez sprach darüber, dass er für ‚Alien: Romulus‘ ein junges Cast engagierte, um beim Publikum noch mehr Angst erzeugen zu können.

Der 46-jährige Regisseur hat den neuen Teil der Sci-Fi-Horror-Filmreihe geleitet und findet, dass Nachwuchsstars wie Cailee Spaeny und Isabela Merced bei den Zuschauern großen Anklang finden werden.

Fede verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Für mich ist das eine Möglichkeit gewesen, mir vorzustellen, wie es für eine Gruppe junger Leute wäre, in einer dieser Sci-Fi-Kolonien aufzuwachsen und am Ende der Welt dieser Kreatur gegenüberzustehen. In gewisser Weise sind sie dem Publikum somit näher. Sie wissen nichts über die Welt, in die sie eintauchen. Als Faustregel gilt im Horrorgenre: Je jünger die Leute sind, desto härter ist es, ihnen beim Sterben zuzusehen. Da sind wir uns einig. Auf der Leinwand stirbt ein 80-jähriger Mann; du hast ein gutes Leben geführt, (wenn) ein 12-jähriges Kind in einem Film stirbt, das bricht einem das Herz.” Fede fügte hinzu, dass er den ‚Alien‘-Filmen der Vergangenheit Tribut zollen und gleichzeitig dem Franchise einen modernen Anstrich verleihen wollte. Der ‚Don’t Breathe‘-Regisseur sagte: „Wir haben viele der perfekten Elemente dieser Originalfilme unberührt gelassen, da wir sie nicht verbessern mussten, aber dann hatten wir viel Neues. Das macht es modern und aktuell.”