Am 45. Geburtstag Feuer in Kalifornien: Zooey Deschanel trauert um zerstörtes Elternhaus

Zooey Deschanel hatte keinen glücklichen 45. Geburtstag. (paf/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 16:30 Uhr

Die Brände in Los Angeles haben auch Zooey und Emily Deschanels Elternhaus zerstört. Auf Instagram schilderte Zooey Deschanel an ihrem 45. Geburtstag, wie viel ihr das Haus in Pasadena bedeutete.

Zooey Deschanel (45) hat an ihrem 45. Geburtstag um ihr zerstörtes Elternhaus getrauert. Wie die Schauspielerin auf Instagram mitteilte, sei ihr ehemaliges Zuhause den Bränden in Los Angeles zum Opfer gefallen. Neben ihr war auch Schwester Emily Deschanel (48) in dem Haus aufgewachsen. Für den "New Girl"-Star sei es "heilig" und ein "Refugium" gewesen, in dem sie sich sehr sicher gefühlt habe.

Deschanel verbindet viel mit dem Haus

"Weihnachtsessen, Ostereiersuchen, Süßigkeiten sammeln an Halloween, Hochzeiten, Geburtstage, Babypartys… wir haben dort die schönsten Momente unseres Lebens gefeiert", blickte sie auf besondere Tage zurück. Alle "Erinnerungen an die vergangenen Generationen" wie Familienfotos oder die Möbel ihres Ururgroßvaters hätten sich nun "in Luft aufgelöst".

Jedoch sei das Haus nicht nur aufgrund der Erinnerungen besonders gewesen. Laut Deschanel zählte das Haus im spanischen Revival-Stil der 1920er Jahre zu den ältesten Häusern im Stadtteil Pasadena. "Es war keine Villa, aber für mich war es gemütlich und schön und einzigartig und perfekt", erklärte sie. Aufgrund der über vier Meter "hohen Decken mit Buntglasfenstern im Wohnzimmer" habe es von einer Kindheitsfreundin den Namen "The Church" (Dt. "die Kirche") erhalten. Ein Bild des damaligen und jetzigen Zustandes des Hauses konnten sich ihre Fans durch die angefügten Bilder machen. Zudem teilte sie drei weitere Aufnahmen, die vor Ort entstanden.

Schauspielerin ist dankbar für zahlreiche Hilfe

Deschanels langjähriges Zuhause ist eines von mehr als 12.300 Häusern, die durch die verheerenden Brände in Kalifornien zerstört wurde. So führte die Schauspielerin aus: "Ich weiß, dass wir nicht allein sind. Zusammen mit einem anderen schönen Viertel in L.A., Altadena, sind die Straßen meiner Kindheit in Pacific Palisades, wie wir sie kannten, so gut wie ausgelöscht. So viele Menschen haben so viel verloren." Weiter bedankte sie sich bei allen Helferinnen und Helfern und nannte die Feuerwehrleute ihre "wahren Helden".

Aber auch für die Unterstützung ihrer Freunde sei sie dankbar. "Ihr habt geschrieben und angerufen, ihr habt uns besucht, ihr habt uns Essen gekocht, ihr habt meinen Eltern, die nichts mehr hatten, Kleidung geschickt, ihr habt uns mit eurem Humor abgelenkt und ihr habt mit uns geweint, wenn wir es brauchten", so Deschanel. Fremde hätten durch ihre Hilfe ebenfalls die Stimmung aufgehellt. "Ihr habt keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet."

Angesichts ihres Geburtstags ergänzte sie in den Kommentaren, wie "seltsam" es sich anfühle, an diesem Tag zu feiern. Unter ihrem Beitrag bekundeten Stars wie Kate Hudson (45), Deschanels ehemaliger Serienkollege Max Greenfield (45) und ihr Verlobter Jonathan Scott (46) ihre Anteilnahme.