Musik Fifth Harmony sollen 2026 auf Reunion-Tour gehen – ohne Camila Cabello

Fifth Harmony - Teen Choice - Aug 2017 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 18:00 Uhr

Fifth Harmony befinden sich Berichten zufolge in Gesprächen über eine Wiedervereinigung – ohne Camila Cabello.

Ally Brooke, Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui machten bis 2018 noch als Girl-Band zusammen weiter, nachdem ‚Havana‘-Hitmacherin Camila bereits 2016 ausgestiegen war, um eine Solokarriere zu starten. Seitdem gibt es Gerüchte, dass die Girls wieder zusammenkommen. Das neueste Gemunkel soll von gleich „mehreren Insidern“ stammen, die gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ behaupten, dass die Mädchen für 2026 etwas Großes planen, um das 10-jährige Jubiläum ihres zweiten Studioalbums ‚7/27‘ von 2016 und des Megahits ‚Work From Home‘ mit Ty Dolla $ign zu feiern.

Geplant ist angeblich eine Tournee und ein Dokumentarfilm nach ihrer Rückkehr auf die Bühne. Der Musikmanager Will Bracey, der Ehemann von Bandmitglied Ally, soll das Comeback inszenieren. Nach den Reunion-Gerüchte gefragt, als ihr Song ‚All In My Head (Flex)‘ im März 2024 dank TikTok wieder in die Charts einstieg, deuteten die Mädchen an, dass sie offen für eine Wiedervereinigung wären. Lauren bestand aber darauf, dass sie sich vorerst auf ihre Solokarriere konzentriere.

Ally sagte ‚Entertainment Tonight‘ bei der Billboard-Zeremonie ‚Women in Music‘: „Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Wir sind einfach hier.“ Dinah sagte: „Wir sind nur hier, um Spaß zu haben, jeden aus der Ferne zu feiern und jedes Mädchen anzufeuern.“ Und als Lauren gefragt wurde, ob sie wieder zusammen auftreten würde, antwortete sie: „Ich konzentriere mich im Moment wirklich auf meine Musik. Ich bin dabei, dieses Jahr ein Album zu veröffentlichen und ich habe auch gerade ein paar Songs rausgebracht… Ich denke, das ist mit Sicherheit der Punkt, an dem meine Energie liegt.“