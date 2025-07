Musik Finn Wolfhard gibt noch 2025 Konzerte in Europa

Finn Wolfhard - Ghostbusters Showing - London - March 21st 2024 - Karwai Tang - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 18:14 Uhr

Finn Wolfhard hat Details zu seiner UK- und Europatournee 2025 bekannt gegeben.

Die Tour trägt den Titel ‚Objection!‘ und begleitet das Debüt-Soloalbum ‚Happy Birthday‘ des 21-jährigen ‚Stranger Things‘-Stars. Finn, der zuvor Frontmann der Bands Calpurnia und The Aubreys war, veröffentlichte das Album im Juni – begleitet von der nostalgischen Leadsingle ‚Choose The Latter‘ und dem Song ‚Trailers After Dark‘.

Den Auftakt der Tour bildet ein Konzert am 4. Oktober in der Pariser La Maroquinerie, bevor es weiter nach Amsterdam, Berlin, Manchester und Dublin geht. In der deutschen Hauptstadt tritt der Star am 8. Oktober auf und am 9. Oktober spielt er außerdem in Köln. Den Abschluss der Konzertreihe bildet ein Headliner-Auftritt in der Londoner Location Electric Brixton am 16. Oktober. Mit ‚NME‘ sprach Finn Anfang des Jahres über den kreativen Entstehungsprozess des Albums und nannte seine ‚Stranger Things‘-Kollegen Joe Keery und Maya Hawke als wichtige musikalische Einflüsse. Er sagte: „Joe war eine riesige Inspiration für mich und ein weiterer Mentor. Während der Dreharbeiten waren Joe und Maya Teil einer lustigen Gruppenchat-Challenge, bei der sie jede Woche einen Song schreiben und einreichen mussten.“

Aus dieser lustigen Challenge unter Freunden ist offenbar einiges hängengeblieben: „Ich schreibe Joe immer noch Nachrichten, um ihn nach seiner Meinung zu Songideen zu fragen. Ich hoffe, dass wir mal Musik zusammen machen können – auch wenn ich nicht erwähnt werde.“ Joe (32), der in ‚Stranger Things‘ Steve Harrington spielt, tritt unter dem Künstlernamen Djo auf und veröffentlichte 2023 sein drittes Album ‚The Crux‘. Finn trat dieses Jahr in Toronto mit Joe auf die Bühne und performte ‚Flash Mountain‘, einen Track aus Djos Debütalbum ‚Twenty Twenty‘ von 2019.

Die Tourankündigung fällt zusammen mit der fortlaufenden Erweiterung des ‚Stranger Things‘-Franchise. Ein neues animiertes Spin-off namens ‚Stranger Things: Tales From ’85‘ ist bei Netflix in Arbeit. Die Show wird von Matt Duffer und Ross Duffer sowie von Shawn Levy (55), Regisseur von ‚Deadpool Wolverine‘, produziert. Besetzung und Handlung wurden noch nicht bekannt gegeben.