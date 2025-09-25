Stars Finneas und Claudia Sulewski sind verlobt

Bang Showbiz | 25.09.2025, 11:00 Uhr

Der Bruder von Billie Eilish hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

Finneas O’Connell und seine langjährige Freundin Claudia Sulewski haben sich verlobt.

Der Sänger hat seiner Partnerin nach sieben Jahren Beziehung die Frage aller Fragen gestellt. Die schöne Neuigkeit verkündete das Paar mit einer Reihe von Fotos von dem romantischen Heiratsantrag, der bei Sonnenuntergang stattfand. In einem gemeinsamen Instagram-Post am Mittwoch (24. September) schwärmten Finneas und Claudia: „Für immer und ewig.“

Die süße Fotoreihe zeigt Aufnahmen des Paars beim Kuss auf einem Berggipfel, dazu Bilder der beiden im Helikopter sowie Schnappschüsse, auf denen Claudia stolz ihren funkelnden Ring präsentierte. Der Post löste zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren aus – darunter auch von prominenten Freunden. TV-Persönlichkeit Amanda Kloots schrieb: „Omg ihr beiden!!!!! Herzlichen Glückwunsch!!!!“ Sängerin Renee Rapp kommentierte: „Holy s***, Glückwunsch.“ Influencerin und Unternehmerin Paige Lorenze fasste ihre Aufregung in drei Buchstaben zusammen: „Omg!!!“

Auch Fans gratulierten dem Paar überschwänglich. Ein User schrieb: „Die beste Nachricht meines Lebens. Ihr seid perfekt, Glückwunsch.“ Eine zweite Person meinte: „Omg, wie süß, Glückwunsch!“ Und ein dritter Fan schwärmte: „Endlich, wir haben gewartet.“

Der Bruder von Billie Eilish lernte Claudia 2018 über eine Dating-App kennen. Ein Jahr später verriet der zehnfache Grammy-Gewinner, dass er den Song ‚Claudia‘ nur wenige Stunden nach ihrem ersten Treffen geschrieben habe. Damals erzählte er ‚Buzzfeed‘: „Ich habe ihn ihr noch am selben Abend geschickt. Ich habe ihr den ersten Teil geschickt und sie schrieb zurück: ‚You’re trouble‘ – und dann kam der Refrain, dieses ‚I’m in trouble now‘-Stück. Da dachte ich nur: ‚Oh, das ist ja – Prost!'“ 2019 kauften Finneas und Claudia ein Haus zusammen und adoptierten einen Hund – eine Pitbull-Hündin namens Peaches.