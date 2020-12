06.12.2020 18:30 Uhr

Fitness-Influencer: Das sind unsere Lieblings-Heimtrainer!

Fitnessinfluencer sind gefragter denn je! Während des Corona-Lockdowns können sie ihre Follower trotz geschlossener Fitnessstudios fit halten. Home Workouts, Ernährungstipps, Motivationsreden und vieles Mehr. Fitnessinfluencer sind die kostenlosen Personaltrainer für zuhause.

Wem auch ab und zu die Motivation zum Sport fehlt, der sollte jetzt aufpassen. Wir präsentieren unsere zehn Lieblings-Fitness-Influencer. Die zeigen im Social Web, wie man richtig trainiert, sich gesund ernährt und welche Übungen wirklich effektiv sind. Der große Vorteil bei den sogenannten Fitness-Influencer: Man spart sich den teuren Personal Trainer und kann direkt von zuhause aus starten. Eine super Motivation sind sie übrigens auch!

1. Pamela Reif

Pamela Reif (24) ist wohl einer der bekanntesten deutschen Fitness-Influencerinnen. 6,5 Millionen Fans verfolgen das Leben der hübschen 24-Jährigen auf Instagram. Verständlicherweise, denn die Fitness-Liebhaberin ist ein echter Hingucker. Nur all zu gerne präsentiert Pamela ihren perfekt trainieren Körper auf ihrem Social-Media Account. Die Influencerin ist nicht nur auf Instagram aktiv, auch auf YouTube hält sie ihre Fans mit Work-Out Videos fit. Während des Corona-Lockdowns war sie für viele Fitness-Fans die letzte Rettung. Ihre Videoaufrufe liegen im sechsstelligen Millionenbereich.

2. Mady Morrison

Mady Morrison (30) ist Fitness-Influencerin, Yoga-Lehrerin, YouTuberin und Bloggerin. Ganz schön viele Jobs auf einmal. Für die 30-Jährige kein Problem, sie begeistert ihre 430.000 Follower fast täglich mit neuen Yoga-Tipps. Bereits im jungen Alter von 13 Jahren kam Mady das erste Mal in Kontakt mit Yoga. Seitdem testete sie immer wieder neue Yoga-Stile wie zum Beispiel Bikram-Yoga. Seit 2014 ist die Influencerin ausgebildete Yoga-Lehrerin. Heute begeistert sie ihre Fans als Yoga-Trainerin hinter und vor der Kamera.

Galerie

3. Ron Bielecki

Er ist nicht nur Fitness-Influencer, sondern auch selbst ernannter jüngster Playboy Deutschlands: Ron Bielecki (22). Warum seine Fans Ron so lieben, liegt auf der Hand: Er hat immer ein Ziel vor Augen (jüngster Playboy Deutschlands) und er lässt sich auch gerne mal gehen (fremde Frauen und eigener Bauch). Der 22-Jährige nimmt seine zusammengerechnet 356.000 Follower (Instagram und YouTube) mit durch seinen etwas anderen Alltag. Mal zeigt er sich splitternackt im Whirlpool, ein anderes Mal feuert er seinen Kumpel auf dem Klo an. Für seine herrlich authentisch und lustige Art wird er als etwas anderer Fitness-Influencer genau deswegen gefeiert.

4. Paul Unterleitner

Er ist einer der größten deutschen Bodybuilding-Stars: Der 20- jährige Paul Unterleitner. 192 cm groß und 107 Kilogramm schwer, wie er stolz in seiner Instagram Biografie schreibt. Manche betiteln ihn sogar schon als den zweiten Arnold Schwarzenegger. Auf seinem Insta-Profil mit 166.000 Followern stellt sich Paul ganz klar auf die Seite von „Natural Pro Bodybuilder“. Das bedeutet, dass man bei Bodybuilder-Wettkämpfen offiziell getestet wird. Der zweite Arnold Schwarzenegger ist nämlich strikt gegen chemische Hilfsmittel. Für ihn kommt der gewisse extra Push mit Mitteln wie Testosteron und Co nicht in Frage. Auf YouTube folgen Paul bereits 144.000 Menschen, dort begeistert er seine Fans aber nicht nur mit Fitnessvideos. Nebenbei liefert Paul auch eine ganze Menge privaten Content zum Beispiel einen Vlog über seine fette Luxuswohnung in Berlin.

5. Sophia Thiel

Bald ist es zwei Jahre her, dass Sophia Thiel (25) sich persönlich an ihre Fans auf Instagram und YouTube gewendet hat. Seitdem ist es still geworden um die Fitness-Influencerin. Ihr letztes Lebenszeichen gab sie am 23. Mai 2019. Für die gebürtige Rosenheimerin hätte es nicht besser laufen können, 1.000.000 Millionen Follower auf Instagram und YouTube, lukrative Werbeverträge mit Aldi, Fitnesslabels und Co. Wurde es der 25-Jährigen zu viel? Ihre Fans stehen weiterhin hinter Sophia und kommentieren regelmäßig unter ihrem letzten Instagram-Beitrag von 2019. Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass sich die Fitness Queen irgendwann wieder melden wird.

6. Michelle Lewin

Michelle Lewin (34) hat sich in den letzten Jahren eine enorme Reichweite aufgebaut. Unglaubliche 13,8 Millionen Menschen folgen dem hübschen Fitness-Model auf Instagram. Aufgewachsen ist die 34-Jährige in Maracay in Aragua in Venezuela, in eher ärmlichen Verhältnissen. Dort lebte sie mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, bis sie 2015 nach Miami zog. Für viele da draußen ist Michelle ein großes Vorbild, denn sie ist der Beweis dafür, dass man seine Träume nie aus den Augen verlieren sollte. Auf YouTube erzählt Michelle ihren Fans von ihrem Leben vor ihrem enormen Erfolg. Ihr Weg bis dorthin war nämlich kein leichter. Regelmäßig veröffentlicht Michelle auf ihrem YouTube-Kanal Fitness-Videos für zuhause, gerne auch mal zusammen mit ihrem Mann Jimmy Lewin. Seit 2009 sind die beiden schon ein Paar, zuerst war er übrigens ihr Trainer.

7. Jen Selter

Das US-amerikanische Fitness-Model Jen Selter (27) ist vor allem für ihr knackiges Hinterteil bekannt. Wer also auch von einem straffen Po träumt, sollte Jens Workout-Videos ausprobieren. Die 27-Jährige zählt schon seit etlichen Jahren zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen auf Instagram. Besonders beliebt ist die New Yorkerin für ihre effektiven Trainings-Programme, dafür muss man nämlich kein Sport-Profi sein. Für Einsteiger eignen sich ihre Video genau so gut wie für erfahrene Sportler. Außerdem braucht man weder Fitnessgeräte noch viel Zeit für Jens Fitness-Videos. Die dauern meistens nicht länger als sechs oder acht Minuten.

8. David Michigan

Dunkle lange Haare, viele Tattoos und ein muskulöser Körper: Das ist David Michigan (31). Der gebürtige Franzose ist schon seit seinem siebten Lebensjahr total verrückt nach Sport. Damals wollt er noch Profifußballer werden, wofür er in Kanada tatsächlich die Möglichkeit geboten bekam. Schlussendlich faszinierte ihn aber doch die Unabhängigkeit, die einem im Kraftsport geboten wird. Seit er 17 Jahre alt ist, besucht der Muskelberg regelmäßig das Fitnessstudio. Mit der Zeit fand David Gefallen daran, andere Leute zu coachen und zu trainieren. Heute hat der 31-Jährige 10 Millionen Follower auf Instagram und seine eigene Webseite „davidmichigan.com“. Dort bietet er Premium-Kurse zu verschiedenen Themen an: Muskelwachstum, Meditation, Selbsthypnose, Sixpacks und Ernährung. Auf seinem Instagram-Profil zeigt sich der Fitness Freak gerne auch mit halbnackten Frauen, erinnert uns irgendwie an Dan Blizerian.

9. Anna Nystrom

Schwedische Frauen sind der Traum vieler Männer. Anna Nystrom (28) gehört definitiv dazu. Die attraktive Schwedin zeigt gerne was sie hat und davon hat sie einiges. Regelmäßig motiviert Anna ihre 8,7 Millionen Fans auf Instagram mit Body Workouts. Die 28-Jährige war ähnlich wie ihre Kolleginnen Jen Selter und Michelle Lewin einer der ersten Fitness-Influencerinnen auf Instagram. Was heute ganz normal ist, war damals für viele neu. Mit den Jahren hat sich die hübsche Schwedin eine große Fanbase auf Instagram und YouTube aufgebaut.

10. Simeon Panda

Simeon Panda (34) ist einer der erfolgreichsten Fitness-YouTuber weltweit. Mit seinen regelmäßigen Beiträgen zum Thema Bodybuilding erreicht er Millionen von Menschen. Der gebürtige Brite schaffte es 2017 auf die Forbes Top 10-Liste der einflussreichsten Fitness-Influencer. Ein Ritterschlag für Simeon, die wie er selbst erzählt von vielen unterschätzt wurde. Der 34-Jährige interessierte sich schon immer für Sport, mit 16 Jahren hatte er das Problem, dass er zwar sportlich war aber viel zu dünn. Also begann er mit dem Fitness-Training, Erfolge erzielte er schon nach kurzer Zeit. Sodass er schnell an professionellen Bodybuilding-Wettbewerben teilnehmen konnte. Auf YouTube lädt Simeon Vidoes über seine Ernährung, seine Trainingsfortschritten und seinen Lifestyle hoch. Stolze 2,25 Millionen Menschen folgen im dort.

(

(TSK)