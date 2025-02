Musik Five-Star J Brown hätte nie mit Band-Reunion gerechnet

Jason Paul Brown dachte, er würde „niemals“ wieder mit Five zusammenkommen.

Der 48-jährige Popstar, der besser als J Brown bekannt ist, wurde in den späten 1990er-Jahren an der Seite von Sean Conlon, Ritchie Neville, Scott Robinson und Abz Love als Teil der Boyband berühmt, mied aber nach ihrer Trennung das Rampenlicht. Schließlich aber fühlte es sich an, als wären seine „Gebete erhört“ worden, als der Anruf kam, eine Reunion zu machen.

Der Sänger erzählte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Vor ein paar Jahren habe ich eine persönliche Sache durchgemacht, die ziemlich stressig war und eine Menge Dinge hervorgebracht hat. Eines der Dinge, die auf den Tisch kamen, war Five. Es ist seit 1997 das übergeordnete Thema unseres Lebens.“ Der Musiker sei von Traurigkeit überwältigt worden, nie wieder mit seinen ehemaligen Band-Kollegen auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen – aber so sollte es nicht bleiben. „Etwa fünf Wochen später schrieb Abz eine Nachricht und sagte: ‚Ich muss wirklich mit dir sprechen.‘ Es war, als hätte ich ein Gebet in die Welt geschickt und er hat es erhört.“

J, der sich bei ihrem ersten Comeback im Jahr 2013 weigerte, sich den ‚Everybody Get Up‘-Hitmachern wieder anzuschließen, hatte nicht einmal Kontakt zu seinen Bandkollegen gehalten, und Abz hatte keine Ahnung, wo er war. Abz sagte: „Ich wusste nicht, wo J war. Lebt er? Hat er sein Handy noch? Ich habe einfach eine SMS rausgeschmissen und er hat geantwortet.“