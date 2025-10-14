Musik FKA Twigs: ‚Katastrophaler‘ Kollaps ihrer Tour traf sie aus heiterem Himmel

14.10.2025

Die Sängerin betont, dass sie nicht wusste, "wie schlimm alles tatsächlich war".

FKA Twigs wurde von dem „katastrophalen“ Zusammenbruch ihrer US-Tour überrumpelt.

Die 37-jährige Sängerin war gezwungen, ihre gesamten Konzerte in Nordamerika sowie einen Auftritt beim Coachella-Festival Anfang dieses Jahres wegen Visa-Problemen und logistischer Schwierigkeiten abzusagen. Nun enthüllte sie, dass sie „im Dunkeln gelassen wurde, wie schlimm alles tatsächlich war“, bis es zu spät war. „Es war eine der schmerzhaftesten Zeiten meiner Karriere. Die emotionalen, physischen und finanziellen Auswirkungen auf FKA Twigs als Unternehmen waren katastrophal … Wir haben so hart an der Show gearbeitet … und alles ist mir wie Sand durch die Finger geronnen“, gestand sie gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘.

Es habe „so viele kleine Gründe“ gegeben, warum die geplanten Shows nicht zustande kamen. „Aber keiner lag in meiner Kontrolle“, offenbarte die Britin. „Ich wurde im Dunkeln gelassen, wie schlimm alles wirklich war. Die Flüge, die Visa, die Bühnen-Fortschritte – nichts davon war erledigt. Und ich wusste nicht, wie ich das machen sollte, weil es nicht mein Job ist. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Menge gelernt.“

Die Musikerin fügte hinzu: „Jetzt weiß ich Bescheid über Busse und Fracht; wie viele Tage man braucht, um mit einem Truck von New York nach Mexiko zu kommen; wie man durch den Zoll kommt.“ FKA Twigs erklärte, dass sie schließlich neun Mitglieder ihres Tänzerteams bei sich zu Hause aufnahm, nachdem deren Pläne durch die abgesagte Tour zerstört worden waren. Gemeinsam arbeiteten sie an einer neuen Version der Show, die sie später dem Publikum präsentieren konnten.

Die Sängerin zeigte sich stolz darauf, sich „durchgekämpft“ zu haben. „Ich habe viel Musik gemacht, mich zurückgezogen, kreiert und Menschen um mich versammelt. Wir lebten zusammen, tanzten, trainierten und brachten die Show wieder zum Leben … Ich hatte das Gefühl, einen Sturm zu überstehen, und habe etwas wirklich Schreckliches in etwas Positives verwandelt“, erzählte sie.