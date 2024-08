Film FKA Twigs kreierte ein besonderes Parfüm für ihre Rolle in ‚The Crow‘

FKA Twigs sprach darüber, dass sie sich für ihre Rolle in ‚The Crow‘ ein besonderes Parfüm zusammengestellt hat.

Die Sängerin und Schauspielerin erzählte, dass sie Düfte verwendet, um sich besser in ihre Rollen einfinden zu können, wobei sie regelmäßig ihre eigenen Düfte mit einer Freundin herstellt, die für House of Matriarch arbeitet.

Für ihre Rolle als Shelly in dem neuen Film kombinierte der Star Body Butter Lady’s Rose Cream mit den zwei Düften Coco Blanc und Black Sheep des Parfümherstellers. Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin: „Für mich ist der Geruch eine ganz große Sache. Ich kreiere Düfte zusammen mit meiner Freundin Christi [Meshell], die in Seattle ein Parfümeriegeschäft namens House of Matriarch hat … Alle sagten immer, dass sie mich am Set von ‚The Crow‘ riechen konnten.“ FKA Twigs hatte zuvor auch maßgeschneiderte Parfüms verwendet, um ihrer Musik zusätzlichen Charakter zu verleihen. Die Sängerin kreierte dabei spezielle Düfte für ihren Song ‚Two Weeks‘ und ihr ‚Magdalene‘-Album und sagte gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich habe schon immer unterschiedliche Gerüche und die Gefühle, die sie in einem wecken können, geliebt. Am Anfang meiner Karriere trug ich tatsächlich viele maskuline Düfte, da ich den Leuten einfach das Gefühl geben wollte, dass ich stark sei. Aber als ich als Künstlerin wuchs, wurde ich mir immer bewusster, was in meinen Produkten steckt und es ist die Integrität der Inhaltsstoffe, die mich dazu brachte, meine eigenen Düfte herzustellen.”