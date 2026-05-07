Musik FLO veröffentlichten Titelsong und Trailer zu ihrem neuen Album ‚Therapy At The Club‘

FLO - Alex J Piper BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 14:00 Uhr

FLO läuten offiziell eine neue Ära ein und präsentieren ihr zweites Studioalbum ‚Therapy At The Club‘, das am 24. Juli erscheint.

Zum Auftakt hat das Trio den Titelsong sowie einen filmischen Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Welt gibt, die sie rund um das Projekt erschaffen haben.

Das neue Album stellt die Vorstellung eines Nachtlebens auf den Kopf und inszeniert den Club als Ort der Ehrlichkeit, der Befreiung und des emotionalen Neuanfangs. FLO tauchen ein in Themen wie Sehnsucht, Liebeskummer, Selbstvertrauen und den chaotischen, aber magischen Prozess der Heilung – alles untermalt von dunklerem, euphorischem R’n’B und Pop, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie haben das Projekt mit einem hochkarätigen Team entwickelt, darunter Amy Allen, Steph Jones, Julian Bunetta und Boy Matthews sowie die wiederkehrenden Mitwirkenden Skippz, Oak Felder und Sevyn Streeter. FLO selbst sind durchweg maßgeblich am Songwriting und an der Produktion beteiligt, was dieses Werk zu ihrem bisher eigenverantwortlichsten macht.

Über das Album sagte die Gruppe – bestehend aus Stella Quaresma, Jorja Douglas und Renée Downer: „Wir sind unglaublich stolz darauf, endlich ‚Therapy at the Club‘, unser zweites Album, mit der Welt zu teilen. Es ist ein Werk, das sich für uns sehr persönlich anfühlt, es war eine Herzensangelegenheit… Für uns ist der Club mehr als nur ein Abendausflug, er ist wie eine Therapie.“

Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit dem Titelsong des Albums, der erstmals während ihres viralen NPR Tiny Desk-Auftritts vorgestellt wurde, und folgt auf die Lead-Single ‚Leak It‘, die sich in Großbritannien als ihre erfolgreichste Solo-Veröffentlichung erwies und in weniger als einem Monat über neun Millionen Videoaufrufe verzeichnete.