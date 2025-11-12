Film Florence Pugh litt ’sechs Monate‘ an Depressionen, nachdem sie sich bei ‚Midsommar‘ selbst ‚misshandelt‘ hatte

Florence Pugh - Thunderbolts - New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin erzählt, welch großen Einfluss das Mystery-Horror-Drama auf ihr mentales Wohlbefinden hatte.

Florence Pugh enthüllt, dass sie nach den Dreharbeiten zu ‚Midsommar‘ mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte.

Die britische Schauspielerin stürzte sich 2019 komplett in ihre Rolle in Ari Asters Mystery-Horror-Drama, was zu bösen „Nachwirkungen“ führte. Im ‚Louis Theroux Podcast‘ erzählte sie: „Ich glaube, ‚Midsommar‘ hat mich für ungefähr sechs Monate danach traurig gemacht, und ich wusste nicht, warum ich depressiv war. Ich kam direkt nach den Dreharbeiten zu ‚Little Women‘ zurück, was so ein spaßiges Erlebnis war und natürlich ein komplett anderer Ton als ‚Midsommar‘, also habe ich all das erstmal beiseitegeschoben.“

Die 29-Jährige fügte hinzu: „Und dann, als ich zu Weihnachten nach Hause kam, war ich so deprimiert und dachte: ‚Oh, das kommt wahrscheinlich von ‚Midsommar“, und ich habe es nicht verarbeitet – und das sollte ich wahrscheinlich nie wieder so machen.“

Pugh habe sich während der ‚Midsommar‘-Dreharbeiten an ihre persönlichen Grenzen getrieben und „selbst misshandelt“. Die Schauspielerin betonte, dass ihre Vorgehensweise nichts mit Aster zu tun hatte, den sie in der Vergangenheit sehr gelobt hatte. Ihre Figur Dani habe sich „in einem so schrecklichen Zustand in ihrem Leben“ befunden. Pugh habe „nie zuvor ein derartiges Maß an Trauer oder psychischer Belastung erlebt, wie es das Drehbuch verlangt hat“.

Die ‚Black Widow‘-Darstellerin gestand, sich „wirklich durchgekämpft“ zu haben. „Am Anfang habe ich mir einfach vorgestellt, die Nachricht zu hören, dass eines meiner Geschwister gestorben ist. Und dann, gegen Mitte der Dreharbeiten, musste ich mir tatsächlich die Särge vorstellen. Und gegen Ende der Dreharbeiten bin ich tatsächlich auf die Beerdigung meiner gesamten Familie gegangen“, offenbarte sie.