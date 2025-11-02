Musik Florence Welch könnte mit mehr Ruhm nicht umgehen

Bang Showbiz | 02.11.2025, 13:00 Uhr

Florence Welch könnte mit mehr Ruhm nicht umgehen.

Florence Welch glaubt nicht, dass sie damit zurechtkäme, „berühmter“ zu sein, als sie es bereits ist.

Die Sängerin von Florence + the Machine betonte, dass sie sich nicht „unterschätzt“ fühlt, da sie mit zunehmendem Alter aufgehört habe, sich um Menschen zu sorgen, die ihre Musik nicht mögen. Sie mache sich deshalb keine Gedanken darüber, noch mehr Fans zu gewinnen, weil sie gerade so mit der Aufmerksamkeit umgehen kann, die sie derzeit erhält. Auf die Frage, ob sie sich jemals nicht ausreichend gewürdigt gefühlt habe, sagte sie bei einem Live-Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘: „Es ist kein Gefühl, unterschätzt zu werden. Es ist nur so, dass man manchmal bei den falschen Leuten nach Bestätigung sucht. […] Das ist etwas, aus dem man herauswächst, und das ist wirklich schön. Außerdem – die Art und Weise, wie ich wertgeschätzt werde, ist genau so, wie ich es mir wünsche. Ich wollte nie berühmter sein als jetzt. Das ist eigentlich genau das Maß an Ruhm, mit dem ich umgehen kann.“

Die 39-Jährige merkte an, dass es in ihrer Karriere einen Punkt gab, an dem sie „sehr Mainstream“ hätte werden können – sie aber bewusst Entscheidungen getroffen habe, die sie davon wegführten. Florence fügte hinzu: „Letztlich habe ich durch all die Arbeit die Karriere bekommen, die ich immer wollte. Es gab einen Moment, in dem große Erwartungen da waren, dass ich sehr Mainstream werden würde. Während ‚Lungs‘ gab es einen Punkt, an dem ich einen anderen Weg hätte einschlagen können. Aber ich habe einfach nicht die Art von Kopf, die mit so viel Aufmerksamkeit umgehen kann.“

Unterdessen lobte Florence Nick Cave und dessen Frau Susie für ihre Freundlichkeit ihr gegenüber. Sie sagte: „Nick Cave war so unglaublich freundlich zu mir. Nick und Susie Cave sind einfach die wunderbarsten, gütigsten Freunde. Ich habe Nick einige meiner Gedichte geschickt, und er hat mir geholfen, sie zu überarbeiten.“ Auch auf gestresste E-Mails von ihrer Tour habe der legendäre Musiker ihr immer geantwortet. Sie halte Cave deshalb für einen „wunderbaren Menschen“.