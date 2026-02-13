Film ‚Fluch der Karibik‘-Produzent deutet Beteiligung von Margot Robbie im nächsten Film an

Bang Showbiz | 13.02.2026, 11:00 Uhr

‚Fluch der Karibik‘-Produzent Jerry Bruckheimer hat angedeutet, dass Margot Robbie im kommenden sechsten Teil der Abenteuerreihe eine Rolle spielen könnte.

Derzeit befindet sich ein weiterer Film der beliebten Piraten-Saga in Entwicklung. Konkrete Details sind bislang rar, doch es wird spekuliert, dass die nächste Fortsetzung möglicherweise den Sohn von Johnny Depps Figur Jack Sparrow einführen könnte – ebenso wie die ‚Wuthering Heights‘-Darstellerin Margot Robbie in einer neuen Rolle. Auf die Frage von ‚Entertainment Tonight‘, ob an diesen Theorien etwas dran sei, antwortete Bruckheimer ausweichend: „Bei einem Teil davon liegen sie richtig.“ Als nachgehakt wurde, ob er damit Robbies Beteiligung meine, ergänzte er vielsagend: „Sie sind auf dem richtigen Weg.“ Bestätigt hat der Produzent allerdings, dass bereits Gespräche mit dem ‚Barbie‘-Star stattgefunden haben. Man „liebe Margot Robbie“, so Bruckheimer.

Auch zu einer möglichen Rückkehr von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow äußerte sich der Produzent. „Wenn ihm gefällt, wie die Rolle geschrieben ist, denke ich, würde er es machen. Es hängt alles davon ab, was im Drehbuch steht – das wissen wir alle“, erklärte er. Das Team arbeite weiterhin am Skript: „Wir wollen den Film unbedingt machen. Wir brauchen nur das richtige Drehbuch. Ganz sind wir noch nicht dort, aber wir sind nah dran.“

Margot Robbie hatte zuvor angedeutet, dass ihr eigenes ‚Karibik‘-Projekt auf Eis gelegt worden sei. Im Oktober vergangenen Jahres stellte Bruckheimer jedoch klar, dass sie „in irgendeiner Form“ weiterhin an ‚Fluch der Karibik 6‘ beteiligt sei. Zudem bestätigte er, dass Franchise-Veteran Ted Elliott am aktuellen Drehbuch mitarbeitet. Zeitweise habe es zwei verschiedene Skriptversionen gegeben, von denen eine verworfen wurde. Elliott habe daran gearbeitet, außerdem sei eine weitere Person hinzugezogen worden, um offene Punkte auszuarbeiten. Regisseur Gore Verbinski, der die ersten drei Filme der Reihe inszenierte, schloss unterdessen eine Rückkehr aus. Er wünsche dem Team zwar alles Gute, habe selbst aber andere Projekte im Blick. Nach drei Filmen sei es für ihn ein guter Abschluss gewesen – es gebe schlicht zu viele andere Geschichten zu erzählen.