Film ‚Fly Me to the Moon‘: Drehbuchautorin rechnete nicht mit Scarlett Johanssons Interesse

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2024, 11:09 Uhr

Die US-Schauspielerin war so angetan von dem Drehbuch, dass sie kurzerhand die Hauptrolle übernehmen wollte.

Rose Gilroy gesteht, dass Scarlett Johanssons Interesse an der Hauptrolle in ‚Fly Me to the Moon‘ „ihre kühnsten Träume übertroffen“ hat.

Die Hollywood-Darstellerin übernahm das Filmprojekt mit ihrer Produktionsfirma These Pictures – die sie mit ihren Partnern Keenan Flynn und Jonathan Lia leitet – und entschied sich schließlich dazu, auch die Hauptrolle der Kelly Jones zu spielen. Damit hatte Drehbuchautorin Rose Gilroy überhaupt nicht gerechnet.

Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ enthüllt sie: „Nun, das hat meine kühnsten Träume übertroffen. Ich war total schockiert und ehrfürchtig. Der Gedanke, dass Scarlett Zeilen etwas, das ich geschrieben habe, sprechen würde – ich kneife mich immer noch.“ Es sei wirklich „verrückt“ gewesen.

„Aber ich muss ihr und Keenan zugutehalten, dass ich einen Entwurf eingereicht habe und sie mir eine Menge Anmerkungen gegeben haben. Es gab eine Menge Notizen, nachdem ich den ersten Entwurf eingereicht hatte“, erläutert Gilroy. „Und dann habe ich diese Notizen genommen und wirklich hart daran gearbeitet, sie einzubauen. Ich habe das Drehbuch dann zurückgeschickt, und dann hieß es: ‚Hey, das fühlt sich gut an.’“

Die Schauspielerin habe der Figur „so viel hinzugefügt“, schwärmt die Drehbuchautorin. „Scarlett existiert auf jeder Seite des Drehbuchs. Es hat mich einfach umgehauen, mit ihr in dieser Funktion arbeiten zu können.“