Er wurde 88 Jahre alt Französischer Filmstar Alain Delon ist tot

SpotOn News | 18.08.2024, 09:12 Uhr

Schauspieler Alain Delon starb am Sonntag in seinem Haus in Douchy, Loiret. Er wurde 88 Jahre alt. Bekannt war der französische Filmstar auch für seine schlagzeilenträchtige Liebesbeziehung mit Romy Schneider.

Frankreichs Filmlegende Alain Delon (1935-2024) ist am heutigen Sonntag (18. August) in seinem Haus in Douchy, Loiret, verstorben. Seine Kinder Alain-Fabien (30), Anouchka (33) und Anthony (59) gaben die traurige Nachricht in einer Mitteilung an die französische Nachrichtenagentur AFP bekannt und schlossen seinen letzten Hund Loubo in ihre große Trauer mit ein. "Er ist in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie friedlich eingeschlafen", hieß es dort, wie unter anderem "Paris Match" meldet.

Der am 8. November 1935 in Sceaux in der nordfranzösischen Region Île-de-France geborene vielfach ausgezeichnete Künstler wurde 88 Jahre alt.

Alain Delon: Seine Karriere und die Liebe

Seine Filmkarriere startete Alain Delon 1957 mit einer Rolle in "Die Killer lassen bitten". Schon ein Jahr später besiegelte der Film "Christine" (1958) seinen Ruf als Frauenschwarm. Bei diesen Dreharbeiten begegnete er auch erstmals Romy Schneider (1938-1982), die seine Lebensgefährtin wurde. Von 1959 bis 1964 führten sie eine schlagzeilenträchtige Liebesbeziehung. Gemeinsam standen Delon und Schneider unter anderem für "Der Swimmingpool" (1969) und "Das Mädchen und der Mörder" (1972) vor der Kamera.

"Nur die Sonne war Zeuge" (1960) und "Der eiskalte Engel" (1967) waren weitere wichtige Filme des Franzosen. Für den bedeutenden französischen Filmpreis César war er 1977 und 1878 in der Kategorie Bester Hauptdarsteller nominiert, für "Monsieur Klein" und "Der Fall Serrano". Ausgezeichnet wurde er aber erst 1985 für seine Rolle in "Geschichte eines Lächelns". Seine letzte Ehrung bekam er 2019 mit der Goldene Ehrenpalme bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. 2008 verkörperte er in "Asterix bei den Olympischen Spielen" den römischen Feldherren Gaius Iulius Caesar.

Vor dem Traualtar stand Alain Delon nur einmal, mit der französischen Schauspielerin Nathalie Delon (1941-2021), mit der er auch in "Der eiskalte Engel" spielte. Die beiden waren von 1964 bis 1968 miteinander verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Sohn Anthony, der ebenfalls Schauspieler wurde. Alain-Fabien und Anouchka stammen aus Delons Beziehung mit dem niederländischen Model Rosalie van Breemen (58). Die beiden hatten sich 2002 nach 15 gemeinsamen Jahren getrennt.

Gemeinsames Weihnachts-Dinner

Alain-Fabien Delon postete an Weihnachten 2023 noch einige Fotos von einem gemeinsamen Dinner mit den Geschwistern und ihrem berühmten Vater.

"Frohe Weihnachten #Familie #Weihnachten #Papa #Vater", schrieb er auf Instagram dazu und vertaggte die Accounts von Anthony sowie Alain Delons Enkeltöchtern, Liv (22) und Lou Delon (28).