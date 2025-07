Film Freddie Prinze Jr. verrät Sarah Michelle Gellars geheimes Comeback

Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler schaffte es, den kurzen Auftritt seiner Ehefrau in seinem neuen Film geheim zu halten.

Freddie Prinze Jr. freut sich, dass er das große Geheimnis rund um den Cameo-Auftritt seiner Frau Sarah Michelle Gellar im neuen ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘-Film lange bewahren konnte.

Obwohl Sarahs Figur Helen im Originalfilm von 1997 einen brutalen Tod starb, kehrt sie in der neuen Fortsetzung in einer Traumsequenz zurück. Fans waren überrascht und Freddie zeigte sich begeistert darüber: „Ich wusste von Anfang an, dass sie dabei ist. Wir waren alle total gespannt auf die Reaktion der Zuschauer – so ein kleines Extra, mit dem niemand rechnet.“

Dass die gesamte Crew des Horrorstreifens die Top-Secret-Info nicht vor der Premiere durchsickern ließ, sei laut Freddie ein riesiger Erfolg. „Es ist schön, ein Geheimnis zu kennen und Monate vorher zu wissen, wie gut es ankommen wird“, erzählt er im Interview mit ‚PEOPLE‘. „Die Leute sind völlig ausgeflippt, als sie es gesehen haben. ‚Warum hast du mir das nicht erzählt?!‘ Und ich dachte nur: ‚Ja, das war das Beste. Alle lieben sie einfach.'“

Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson bestätigte, dass sie Sarahs Figur Helen unbedingt im Film haben wollte, obwohl sie offiziell tot ist: „Ich bin Superfan dieses Franchises. Ich konnte Helen Shivers einfach nicht auslassen. Wir haben sogar die Croaker-Queen-Krone originalgetreu nachbauen lassen. Das ist ein exakter Nachbau aus dem Originalfilm. Ich wollte unbedingt diese David-Lynch-artige Traumsequenz.“