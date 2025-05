Stars Freispruch! Marc Terenzi und Verena Kerth treffen vor Gericht aufeinander

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 14:00 Uhr

Die beiden Ex-Verlobten stritten sich über eine Nacht im Jahr 2023. Kerth warf Terenzi Gewalt vor, dieser dementierte die Vorwürfe.

Marc Terenzi erreicht einen Freispruch, nachdem Verena Kerth vor Gericht eine überraschende Aussage tätigte.

Der Sänger und die Radiomoderatorin führten von 2022 bis 2024 eine turbulente Beziehung, deren angebliche Ausschweifungen jetzt erneut in einem Prozess verhandelt wurden. Nachdem Terenzi der ehemaligen Dschungelcamperin im Januar 2023 einen öffentlichkeitswirksamen Heiratsantrag im Fernsehen gemacht hatte, gerieten die beiden Stars im August 2023 abermals in die Schlagzeilen, als ein Streit zwischen ihnen in einem Hamburger Hotelzimmer eskalierte und zu einem Polizeieinsatz führte.

Vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg sollte jetzt endgültig geklärt werden, was in der besagten Nacht tatsächlich zwischen Kerth und Terenzi vorgefallen war. Klar ist, dass die beiden vor der Eskalation feiern waren, zumindest der ehemalige Boygroup-Star sei stark alkoholisiert gewesen. „Er hat gesagt, er möchte mich vom Balkon werfen. Ich hatte Todesangst“, schildert Kerth RTL-Berichten zufolge die Vorfälle des Abends. Sie habe sich zeitweise im Bad eingeschlossen, später soll Terenzi sie durchs Zimmer gezerrt haben. „Er hat sich wie ein Irrer auf mich geworfen“, berichtet sie weiter. Während sie in einer vorherigen Aussage behauptet hatte, ihr Ex-Verlobter hätte sie außerdem geschlagen, zieht die 43-Jährige diesen Punkt beim Prozess am Freitag (23. Mai) wieder zurück. „Er hat mich nicht geschlagen“, gibt sie zu.

Terenzi zeichnet vor Gericht ein anderes Bild der eskalierten Nacht. Seine Ex-Partnerin hätte ihn als „Junkie“ beleidigt, den eh „keiner haben“ wolle. „Ich habe versucht, aus der Situation rauszukommen“, erzählt er und behauptet, dass tatsächlich Kerth diejenige gewesen sei, die handgreiflich wurde. Unterstützung erhält der Ex von Sarah Connor von einem befreundeten DJ, den das It-Girl damals um Hilfe bat. „Sie wirkte auf mich nicht besonders traumatisiert, im Gegenteil“, erinnert sich der Discjockey und stellt klar: „Ich sehe Herrn Terenzi nicht als Täter, sondern als Opfer.“ Letztendlich kann das Gericht die umstrittenen Vorfälle nicht mehr vollständig rekonstruieren, die vorsitzende Richterin betont jedoch, dass die Beziehung der beiden Parteien durchaus „toxisch“ gewesen sei. Da im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird, endet die Angelegenheit für Terenzi straffrei. „Ein Freispruch ist das beste, was mir hätte passieren können“, sagt der Popstar nach dem Urteil erleichtert.