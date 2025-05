Stars Für ihren Ehemann: Jessica Chastain versucht immer noch, Italienisch zu lernen

Bang Showbiz | 17.05.2025, 10:00 Uhr

Die US-Schauspielerin ist seit 2017 mit dem Italiener Gian Luca Passi de Preposulo verheiratet und will seine Sprache beherrschen.

Jessica Chastain will die Muttersprache ihres Ehemanns endlich fließend sprechen.

Die ‚Molly’s Game‘-Darstellerin ist seit Juni 2017 mit dem Italiener Gian Luca Passi de Preposulo verheiratet, einem Manager der Modemarke Moncler. Das Paar hat zwei Kinder: Tochter Giulietta und Sohn Augustus. Jessica erwähnte ihre Tochter in ihrer Oscar-Dankesrede 2022 sogar auf Italienisch, als sie den Preis als Beste Hauptdarstellerin in ‚The Eyes of Tammy Faye‘ gewann.

Allerdings beherrscht die US-Schauspielerin die romanische Sprache noch nicht vollständig. Deshalb ist sie weiter fleißig mit Lernen beschäftigt, um sich mit ihrem Ehemann in seiner Muttersprache unterhalten zu können.

Im Interview mit der italienischen Zeitschrift ‚IO Donna‘ sagte sie: „Ich habe es versucht und versuche es immer noch, Italienisch zu lernen, da es ein Teil meiner Familie ist. Aber ich fühle mich noch nicht sicher genug, um ohne Schwierigkeiten zu sprechen.“

Tatsächlich war Italienisch nicht Jessicas erste Fremdsprache. „Ich habe in der High School auch vier Jahre Französisch gelernt – leider erinnere ich mich an nichts mehr“, räumte sie ein. „Im öffentlichen Schulsystem der USA lernt man leider nicht viel.“

Die 48-Jährige lebt mit ihrer Familie in New York. Auch wenn es für sie einfach wäre, nach Italien zu ziehen, habe sie nie daran gedacht, Amerika zu verlassen – trotz der politischen Unzufriedenheit, die sie seit der Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident empfindet.

„New York ist meine Lieblingsstadt auf der Welt. Ich liebe es, durch die Straßen zu gehen und so viele verschiedene Sprachen und Akzente zu hören“, schwärmte die Hollywood-Beauty. Über Trump fügte sie hinzu: „Ich glaube immer noch an das Gute in den USA und ich möchte ein Teil davon sein. Wegzugehen käme mir wie Aufgeben vor. Und ich bin niemand, der aufgibt – also werde ich es nicht tun.“