Musik Gary Lightbody: Zukunft von Snow Patrol stand auf der Kippe

Snow Patrol perform at Castlefield Bowl 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 10:28 Uhr

Die Alternative-Rock-Band besteht mittlerweile nur noch aus drei Mitgliedern.

Snow Patrol-Frontmann Gary Lightbody befürchtete während der Aufnahmen zu ihrem neuen Album, dass es mit der Band vorbei sei.

Die ‚Chasing Cars‘-Hitmacher sind mittlerweile ein Trio, das aus Gary, Nathan Connolly und Johnny McDaid besteht, nachdem Schlagzeuger Jonny Quinn und Bassist Paul Wilson die Band verlassen haben. Laut dem Sänger habe es einige Zeit gedauert, bis die Musiker ihren Weg fanden, während sie an ihrem neuen Album ‚The Forest Is The Path‘ arbeiteten.

Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ gesteht der 48-Jährige dass sie fünf Monate lang mit der Platte gekämpft hätten und es einfach „nicht geklappt“ habe. „Es war eine harte Zeit. Da wir gerade einen ziemlich schwierigen Prozess hinter uns hatten, um das Album zu machen, und wir nun zu dritt waren, dachte ich: ‚Machen wir uns etwas vor? Ist das ein zu großer Berg, um ihn zu erklimmen?‘“, räumt der ‚Run‘-Interpret ein.

Glücklicherweise fanden die Künstler den Funken dann doch. „Ein befreundeter Produzent, Michael Keeney, half uns wieder auf die Beine“, verrät Gary. „Das war genau das, was wir brauchten, denn unser Selbstvertrauen war erschüttert. Wir mussten nur herausfinden, was wir drei tun wollten. Und es war eine einfache und schnelle Antwort. Wir wollten weitermachen, und so sind wir hier.“ ‚The Forest is the Path‘ ist das erste Album der Gruppe seit ‚Wildness‘ von 2018 und ist seit heute (13. September) erhältlich.