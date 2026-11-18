Musik Gene Simmons: KISS stand nach Pyro-Unfall bei erstem Konzert vor dem Aus

Kiss - Gene Simmons - Paul Stanley - AVALON - End of the Road Tour - Konigsplatz Munich Germany BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 11:00 Uhr

Laut Gene Simmons stand KISS stand nach Pyro-Unfall bei erstem Konzert vor dem Aus.

Ein missglückter Bühneneffekt hätte beinahe das Ende von KISS bedeutet – und das ausgerechnet beim allerersten Konzert der Band.

Bassist Gene Simmons hat nun von einem dramatischen Zwischenfall berichtet, bei dem ein Fan durch eine fehlgeleitete Pyrotechnik schwere Verbrennungen im Gesicht erlitt. Damals hätten die Musiker ernsthaft befürchtet, ihre Karriere sei bereits vorbei. Während eines Frage-und-Antwort-Gesprächs beim Event KISS Kruise: Land-Locked in Las Vegas erinnerte sich der inzwischen 77-jährige Simmons an die riskante Konstruktion, die sie für ihren Auftritt vorbereitet hatten. Dabei verwendeten sie Schießpulver, das in sogenanntes Blitzpapier eingewickelt war. Dieses sah aus wie eine kleine Süßigkeit in Form eines Kusses. Zusätzlich hatte Simmons einen Kerzenleuchter auf der Bühne stehen. Warum ausgerechnet dieser Teil der Ausstattung notwendig gewesen sei, wisse er heute selbst nicht mehr. Damals habe man ihn schlicht für cool gehalten. Während des Songs ‚100,000 Years‘, den Sänger Paul Stanley performte, sollte Simmons den Kerzenleuchter entzünden und anschließend das präparierte Papier samt Schießpulver in Richtung Publikum werfen. Der Gegenstand sollte über den Köpfen der Zuschauer explodieren. Doch der Effekt funktionierte nicht wie geplant.

„Ein Mann stand auf seinem Sitz. Das Geschoss stieg aber nicht nach oben, sondern flog direkt geradeaus“, schilderte Simmons. Wie bei einem Schießbudenspiel habe es den Zuschauer mitten im Gesicht getroffen. „Man sah nur noch, wie es sein Gesicht traf, explodierte und er anschließend zu Boden ging.“ Die Band habe zunächst überhaupt nicht gewusst, was mit dem Mann geschehen war. Erst nach dem Konzert brachte ihr Manager den verletzten Fan hinter die Bühne. Simmons beschrieb den Anblick drastisch: Ein Teil des Augenlids sei durch die Hitze geschmolzen gewesen und habe wie Käse über dem Auge gelegen. Trotz seiner Verletzungen habe sich der Mann erstaunlich begeistert gezeigt. „Das war die beste Show, die ich jemals gesehen habe“, soll er gesagt haben. Simmons erinnerte sich, dass der Fan dabei ein schwer verbranntes Gesicht hatte. Außerdem habe er eine Erklärung unterschrieben, mit der er die Band von einer möglichen Verantwortung für den Vorfall freistellte. Danach hätten KISS nie wieder von ihm gehört.

Die Rockmusiker, die mit Songs wie ‚Rock and Roll All Nite‘ und ‚Crazy Crazy Nights‘ bekannt wurden, beendeten 2023 nach einer dreijährigen Abschiedstournee ihre Live-Karriere. Ganz verschwunden sind sie jedoch nicht: Für 2028 planen sie eine Avatar-Show in Las Vegas. Paul Stanley erklärte dazu gegenüber ‚Billboard‘, dass das Vorhaben deutlich komplizierter sei als zunächst angenommen. Es gehe ausdrücklich nicht darum, ein gewöhnliches Konzert nachzubilden. Vielmehr solle eine außergewöhnliche Erlebniswelt entstehen, die auch Menschen begeistern könne, die bislang keine KISS-Fans seien.