Musik Gene Simmons: Musiker werden ’schlimmer als Sklaven‘ behandelt

Gene Simmons - Hell and Heaven Metal Fest 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 18:00 Uhr

Gene Simmons ist überzeugt, dass Musiker „schlimmer als Sklaven“ behandelt werden, weil sie nicht von Radiosendern dafür bezahlt werden, dass ihre Musik gespielt wird.

Der KISS-Star machte diese Aussage während seiner Zeugenaussage vor dem Unterausschuss für geistiges Eigentum des Justizausschusses des US-Senats am Dienstag (9. Dezember) im Rahmen einer Anhörung zum American Music Fairness Act, der Radiosender dazu verpflichten soll, Künstler für die Ausstrahlung ihrer Songs zu bezahlen. Simmons beharrte darauf, dass Stars wie Elvis Presley und Bing Crosby unfair behandelt worden seien.

Er sagte dem Ausschuss: „Bing Crosby hat vielleicht eines der größten Lieder aller Zeiten aufgenommen, White Christmas. Was ist amerikanischer als das? Geschrieben von Irving Berlin. Es lief im Radio, AM und FM – später auf FM, ursprünglich auf AM – Millionen Male. Jedes Weihnachten hören wir, und Menschen auf der ganzen Welt, ‘I’m dreaming of a white Christmas’. Das ist Amerikas Lied.“ Jeder habe Geld dafür bekommen, außer dem Sänger selbst: „Der Radiosender verkaufte Werbung, der Klempner, der die Rohre repariert hat, wurde bezahlt, der Discjockey wurde bezahlt. Die einzige Person, die nie für die Ausstrahlung bezahlt wurde, war Bing Crosby, was erstaunlich ist.“ Auch Elvis und Frank Sinatra sei das passiert.

Simmons ging weiter und riskierte Kontroversen, indem er die Situation mit Sklaverei verglich: „Es wirkt wie ein kleines Problem. Es gibt Kriege und alles, aber unsere Gesandten in die Welt sind Elvis und Frank Sinatra. Und dann erfahren sie, dass wir unsere Stars nicht richtig behandeln, in anderen Worten, schlimmer als Sklaven … Sklaven bekommen Essen und Wasser. Elvis und Bing Crosby und Sinatra bekamen nichts für ihre Performances.“

Die Anhörung geschah nur wenige Monate nachdem ein offener Brief zur Unterstützung des American Music Fairness Act an den Kongress übergeben wurde. Zu den Stars, die unterschrieben haben, gehören Aerosmith, Barbra Streisand, Celine Dion, Joan Jett, Mariah Carey, Ozzy Osbourne und Stevie Nicks.