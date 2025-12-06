Stars George Clooney behandelte vor seinem Durchbruch die Hühneraugen ’sehr alter Frauen‘

Bang Showbiz | 06.12.2025, 12:00 Uhr

George Clooney hatte es mit den Hühneraugen „sehr alter Frauen“ zu tun, bevor er zum Hollywood-Megastar wurde.

Die 64-jährige Schauspiellegende arbeitete mit 18 Jahren als Schuhverkäufer und erinnerte sich daran, wie ihm „jede Menge 80-Jährige“ ihre Füße ins Gesicht hielten und dabei ausriefen, sie hätten einen „Hammerzeh“. Bei einem Auftritt in der Sendung ‚Live With Kelly and Mark‘ erinnerte sich George – der 1984 durch seine Rolle als medizinischer Assistent Ace in der NBC-Serie ‚Emergency Room‘ berühmt wurde: „Ich habe Damenschuhe in einem Kaufhaus verkauft. Für die Damen [im Publikum]: Für uns ist das ein miserabler Job! […] Wir hatten da so eine Sache – die Leute kamen rein, alte Damen hatten ein Hühnerauge. Einen Ballen. Ein Hühnerauge.“

An anderer Stelle des Interviews mit Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (54) erzählte der Oscarpreisträger, dass er als junger Mann davon träumte, professioneller Baseballspieler zu werden. Der ‚Jay Kelly‘-Star erinnerte sich: „Ich wollte Baseballspieler werden. Ich war damals in Cincinnati, in der Nähe von Kentucky, wo meine Familie arbeitete, und war erst vor einem Monat wieder dort. Der Besitzer der Cincinnati Reds – für die ich ein paar Probe­trainings absolviert hatte – tauchte auf und brachte einen Vertrag für einen Tag mit, um mich offiziell zu einem Red zu machen. Und wir haben es dieses Jahr in die Play-offs geschafft – das möchte ich nur sagen – und er hat auch meinen Scouting-Bericht vorgelesen.“

Der offizielle Scouting-Bericht ließ ihn jedoch erkennen, dass es richtig war, keine Baseballkarriere anzustreben. George fügte hinzu: „Der Scouting-Bericht lautete etwa: Er hat anständige Geschwindigkeit, er kann irgendwie schlagen, aber er hat den schlechtesten Wurfarm. Und ich habe all meinen Freunden erzählt, dass ich ein Profi werden würde. Dann liest du diesen Scouting-Bericht – und offensichtlich wäre ich niemals [ein professioneller Baseballspieler] geworden.“