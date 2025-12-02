Stars Gerüchte um Trennung von Chase Stokes: Kelsea Ballerini ’schützt gerade ihren Frieden‘

Chase Stokes and Kelsea Ballerini at Heidi Klum's 23rd Annual Halloween Party NY Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin soll sich Berichten zufolge von ihrem Freund getrennt haben - nun äußert sie sich auf Instagram.

Kelsea Ballerini bittet um Privatsphäre, während Gerüchte kursieren, sie und ihr Freund Chase Stokes hätten sich getrennt.

Monate nachdem berichtet wurde, dass die Country-Pop-Sängerin und der ‚Outer Banks‘-Schauspieler nach zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen, sprach Kelsea am Montag (1. Dezember) in einer Q A-Runde auf Instagram über ihren Heilungsprozess.

Ein Fan fragte die ‚Miss Me More‘-Interpretin: „Wie geht es dir?!? Du heilst so viele von uns, was brauchst DU?“ Die 32-Jährige antwortete offen: „Danke, dass du das sagst und fragst. Ich bin gerade an einem stabilen und glücklichen Punkt, wirklich voller Vorfreude auf die Australien-Tour und die Feiertage.“

Kelsea – die von 2017 bis 2022 mit Sänger Morgan Evans verheiratet war – bat ihre Follower außerdem darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Die ‚I Sit in Parks‘-Künstlerin fügte hinzu: „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass respektiert wird, dass ich versuche, mein Privatleben im Moment privat zu halten. Wenn etwas nicht von mir kommt, kommt es nicht von mir – und das ist gerade wirklich wichtig, um meinen inneren Frieden zu schützen.“

Im November wurde berichtet, dass Kelsea und Chase ihrer Beziehung noch einmal eine Chance gegeben hätten, nachdem sie zusammen in einem Restaurant in Dubrovnik, Kroatien, gesehen wurden. Das Paar befeuerte die Spekulationen zusätzlich, nachdem es im Oktober zusammen in der Nähe des Edinburgh Castle in Schottland unterwegs war.

Doch im vergangenen Monat deutete Chase eine zweite Trennung an. In einer Reihe kryptischer Instagram-Posts spielte der Serienstar – der zuvor mit seiner ‚Outer Banks‘-Kollegin Madelyn Cline liiert war – auf Turbulenzen in seinem Liebesleben an. „Ich bin blockiert, ich habe nichts falsch gemacht. Sorry. Ich habe es versucht“, schrieb er. Außerdem postete der 33-Jährige: „Es tut mir leid für diejenigen, die an uns geglaubt haben. Es ist, wie es ist. Vorwärts und aufwärts.“