Film Geschichte von ‚Der Zauberer von Oz‘ wird zum Horrorfilm

1939 - The Wizard Of Oz - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 18:00 Uhr

‚Der Zauberer von Oz‘ ist als Horrorfilm unter dem Titel ‚Wicked of Oz‘ neu verfilmt worden.

Das Kinderbuch ‚The Wonderful Wizard of Oz‘ von L. Frank Baum, das 1900 veröffentlicht wurde, dient als Inspiration für den Low-Budget-Film, der von Aaron Mirtes inszeniert wurde.

Mirtes arbeitet nach einem Drehbuch von sich selbst und Nathan Illsley, basierend auf einer Idee von James Cullen Bressack und Scotty Mullen. Darin wird Dorothy Gale in ein brutales Land verschlagen, in dem sie überall blutige Gefahren erwarten. Die Synopsis des Films enthüllt, dass ein ungewöhnlicher Tornado Dorothy – gespielt von Kenzie Wynne – in die böse Welt von Oz zieht, wo sie Glinda begegnet, einer verhungernden Kannibalin, die kein Munchkin-Fleisch mehr hat. Dorothy trifft außerdem auf eine schädelspaltende Vogelscheuche, einen Zinnmann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, noch schlagende Herzen zu sammeln, und einen feigen Löwen, der seinen Meister erfreut, indem er jeden zerreißt, den er sieht. Oz wird zu Ooze, während Dorothy – bewaffnet mit improvisierten Waffen – Horden von wahnsinnigen Feinden bekämpft, bis sie schließlich auf ihre ultimative Gegnerin trifft: die Wicked of Oz.

Der Horrorfilm zeigt außerdem Chelsey Fuller als Glinda, Patrick Sharn als Zauberer, Destinee Monét als Toto, Zach Lazar Hoffman als den feigen Löwen, Brad Belemjian als die Vogelscheuche und Carson Butcher als Zinnmann. ‚Wicked of Oz‘ wurde von Bressack, Tom Malloy und Niccolo Messina, dem CEO des Indie-Studios Insurgence, produziert und soll im November 2025 erscheinen. Messina sagte zuvor über den Film: „Das Kreativteam hinter ‚Wicked of Oz‘ – Genre-Veteranen James Cullen Bressack, Scotty Mullen, Tom Malloy und Aaron Mirtes – vereint Credits, die von Mel-Gibson-Action-Thrillern bis zu ‚Sharknado‘ reichen. Zusammen mit unserem teuflisch talentierten Cast bietet der Film keine Lieder, keine Regenbögen – nur Blut und Leichen, die sich unter dem Himmel von Oz stapeln. Es ist wilde Unterhaltung für jeden Gore-Fan.“

Die meisten Filmfans erinnern sich an die Version von 1939, in der die spätere Hollywood-Ikone Judy Garland die verirrte Dorothy spielte. Victor Flemings Musical zieht bis heute neue Generationen von Fans an. 2024 strömten Besucher für Jon M. Chus ‚Wicked‘ in die Kinos, das auf dem Bühnenmusical von 2003 von Stephen Schwartz und Winnie Holzman basiert. Die Handlung von ‚Wicked‘ dient als Prequel zu ‚Der Zauberer von Oz‘ und zeigt die Studenteninnen Elphaba Thropp (Cynthia Erivo) und Glinda Upland (Ariana Grande) im Land Oz vor Dorothys Ankunft aus Kansas. Der Fokus liegt auf der Beziehung der beiden, bevor Elphaba zur bösen Hexe des Westens wird. Die Fortsetzung ‚Wicked: For Good‘ wird im November 2025 erscheinen.