Film Gespräche im Gange: ‚Minecraft‘-Filmregisseur Jared Hess deutet Fortsetzung an

Der Regisseur von ‚A Minecraft Movie‘, Jared Hess, hat angedeutet, dass „es scheint, als ob bereits über eine Fortsetzung gesprochen wird“.

Der Blockbuster, der auf dem beliebten gleichnamigen Videospiel basiert, hat sich seit seinem Kinostart am vergangenen Freitag (4. April) als großer kommerzieller Hit erwiesen. Der 45-jährige Hess hat nun angedeutet, dass ein Nachfolgefilm am Horizont stehen könnte.

Über eine mögliche Fortsetzung sagte der Filmemacher gegenüber ‚Deadline‘: „Oh Mann. Naja, es würde so viel Spaß machen. Wir hatten so viel Spaß dabei, diesen Film zu machen, und es ist eine so weitläufige Welt im Spiel, und es gab so viele Dinge, die wir nicht erschlossen haben, die wir wollten.“ Danach deutete an, dass all diese Überlegungen gar nicht nur hypothetisch sind, sondern sogar Realität werden könnten. Er fügte hinzu: „Ich hätte einen Riesenspaß dabei, die Fortsetzung zu machen, und es scheint, als ob bereits darüber gesprochen wird, also bin ich super aufgeregt. Es wird so viel Spaß machen, wieder in die Welt zurückzukehren. Die Fans haben einfach so eine gute Zeit. Wir haben es im Abspann angeteasert und die Fans scheinen verrückt danach zu sein.“

In der Abspannszene trifft Steve (Jack Black) auf Alex – den anderen spielbaren Protagonisten von Minecraft – und Hess hat angedeutet, dass eine solche Fortsetzung den Charakter ins Spiel bringen würde. Der ‚Napoleon Dynamite‘-Regisseur teilte mit: „Der Charakter, den wir angeteasert haben, ist Alex, der andere äußerst kritische Charakter in ‚Minecraft‘. Es sind Steve und Alex, und das ist derjenige, den wir ohne Zweifel an den Tisch bringen werden.“

‚A Minecraft Movie‘ folgt vier Außenseitern – Garret „The Garbage Man“ Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) – die durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt transportiert werden, ein kubisches Reich, das von Fantasie lebt. Um nach Hause zurückzukehren, müssen sie diese neue Welt meistern und sich an der Seite des erfahrenen Handwerkers Steve (Black) auf eine Mission begeben, auf der sie sich verschiedenen Herausforderungen und Kreaturen stellen müssen.