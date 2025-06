Film Vin Diesel deutet überraschendes Comeback von Paul Walker in Fast and Furious 11 an

Bang Showbiz | 30.06.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler hat preisgegeben, dass der verstorbene Star erneut in der Filmreihe zu sehen sein wird.

Vin Diesel hat angedeutet, dass der verstorbene Paul Walker in ‚Fast and Furious 11‘ zu sehen sein wird. Der 57-jährige Schauspieler, der seit dem ersten Teil im Jahr 2001 die Rolle von Dominic „Dom“ Toretto verkörpert, verriet, dass eine seiner „Bedingungen“ für eine Rückkehr zum großen Finale der Filmreihe das Comeback von Brian O’Conner war – dem Cop, der zum Streetracer wurde und von seinem Freund Paul Walker bis zu dessen Tod 2013 gespielt wurde. Bei einem Auftritt am Wochenende beim ‚Fuel Fest‘ in Kalifornien sagte Vin: „Das Studio sagte zu mir: ‚Vin, können wir das Finale von ‚Fast and Furious‘ bitte im April 2027 bringen?‘ Ich sagte: ‚Unter drei Bedingungen.‘ Die erste: Die Reihe muss zurück nach L.A.! Die zweite: Zurück zu echter Autokultur, zum Street Racing! Und die dritte: Dom und Brian O’Conner müssen wiedervereint werden.“ Wie der Charakter Brian O’Conner zurückkehren soll, ließ Diesel offen. Es ist unklar, ob Archivmaterial oder digitale Effekte zum Einsatz kommen könnten.

Der letzte Teil der Reihe war ‚Fast X‘, der im Mai 2023 erschien. Ursprünglich wurde dieser Film als erster Teil eines zweiteiligen Finales angekündigt. Doch inzwischen ist unklar, ob ‚Fast 11‘ die Geschichte direkt fortsetzen wird, da sich die Produktion verzögert hat. Alan Ritchson, der als Agent Aimes neu zu ‚Fast X‘ stieß, erklärte kürzlich, dass der nächste Film wegen der vollen Terminkalender von Stars wie Dwayne Johnson, Jason Momoa und Vin Diesel später kommen wird als geplant. Gegenüber ‚Screen Rant‘ sagte er: „Wir sprechen oft darüber. Eine der größten Herausforderungen dieser Reihe ist, dass Leute wie Dwayne, Vin, Momoa und ich alle extrem beschäftigt sind. Einen gemeinsamen Zeitplan zu finden, ist ein Kunststück für sich. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Für Universal ist das ein echtes Herzensprojekt, und ich hatte riesigen Spaß. Ich wäre sehr gerne wieder dabei.“