Stars Gil Ofarim gesteht Belügen seiner Kinder – und plant seine Karriere-Rückkehr

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 14:00 Uhr

Gil Ofarim hat erneut ein Interview gegeben. Dabei wird deutlich: Während er genau weiß, wohin er beruflich und privat in Zukunft steuern möchte, fällt ihm der Rückblick auf die Vergangenheit noch schwer.

Der 43-jährige Musiker, der als Dschungelkönig im RTL-Format ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ gefeiert wurde, sprach in dem Gespräch mit Frauke Ludowig über seine Zukunftspläne – insbesondere darüber, wie er die Antritts- und Siegprämie des Dschungelcamps einsetzen will. Ein zentrales Thema des Interviews waren seine Kinder. Wegen der Folgen des sogenannten Davidstern-Skandals musste Ofarim seine Münchener Wohnung aufgeben und konnte zeitweise nicht wie gewohnt Zeit mit seinen Kindern verbringen. Nun will er sich wieder eine Wohnung in München besorgen. Rückblickend gestand er, sie während der schwierigen Phase belogen zu haben, weil die Kinder die Schlagzeilen in den Medien noch nicht lesen konnten. Er habe ihnen erklärt, es gehe um seine neue Platte. Seiner Ansicht nach seien seine Kinder die „wahren Verlierer“ der ganzen Situation gewesen.

Neben einer Rückkehr nach München hat Ofarim auch klare Vorstellungen für seine Karriere. Er möchte wieder kreativ arbeiten, auf Tour gehen und vor der Kamera stehen. Über die Geschehnisse der Vergangenheit sagt er ambivalent: So sehr er es bereue, das Video vor dem Leipziger Hotel gepostet zu haben, möchte er die Zeit nicht ungeschehen machen. „So schlimm es war und so schlimm es auch ist – ich habe dadurch viel gelernt.“