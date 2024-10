Stars Gillian Anderson: Was wollen Männer?

Bang Showbiz | 09.10.2024, 14:39 Uhr

Die Schauspielerin würde gerne wissen, ob Männer auch außerhalb von Sex an Intimität interessiert sind.

Gillian Anderson will wissen, ob Männer auch außerhalb von Sex an Intimität interessiert sind.

Die 56-jährige Schauspielerin veröffentlichte das Buch ‚Want: Sexual Fantasies by Anonymous‘ über sexuelle Fantasien. Grund für ihre Arbeit als Schriftstellerin war unter anderem, dass die ‚Akte X‘-Darstellerin der Meinung war, dass meist nur aus der männlichen Perspektive über Sexualität berichtet wird. Obwohl Gillian interessant findet, was Männer über Sex und Intimität denken, will sie dennoch nicht so viel Zeit darauf verschwenden, das andere Geschlecht nach seiner Meinung zu fragen. Im Podcast ‚Table Manners‘ sagte sie: „Geschichtlich gesehen wurde Sex in der öffentlichen Wahrnehmung und in der milliardenschweren Pornoindustrie immer aus der männlichen Sicht gezeigt. Es ging eigentlich nur um die Lust des Mannes. Einerseits fühlt sich das wie eine Art Gegenmittel dazu an. Aber obwohl wir uns jahrhundertelang daran gewöhnt haben, was Männer wollen, wie sie den Höhepunkt erreichen, und nicht unbedingt wie sie Frauen dabei helfen, währenddessen Lust zu empfinden, wäre es interessant zu wissen, ob es einfach eine Gewöhnungssache ist oder ob Männer auch außerhalb des Ganzen Bedürfnisse haben.“

Gillian erzählt weiter: „Wenn wir Männer fragen, ob sie anonyme Briefe schicken würden, wären das dann Briefe darüber, dass sie in den Arm genommen werden wollen, dass sie gesehen werden wollen, abseits von ihrem Bizeps oder ihrem Gehirn?“ Abschließend erklärte sie: „Aber in der Geschichte wurde so viel nur für Männer gemacht, dass wir vielleicht nicht zu viel Zeit darauf verschwenden sollten.“