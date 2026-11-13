Stars Gina-Lisa Lohfink verschiebt nächste OP: ‚Ich habe keine Kraft mehr‘

Gina-Lisa Lohfink - 03.02.17 - Dresden - Eventpress BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 14:00 Uhr

Die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin kämpft seit einer missglückten Beauty-OP mit gesundheitlichen Problemen.

Gina-Lisa muss sich weiterhin mit den gesundheitlichen Folgen einer missglückten Schönheitsoperation auseinandersetzen.

Nun hat die 40-Jährige ihre nächste Behandlung verschoben: Der ursprünglich für Dezember geplante Eingriff soll erst 2027 stattfinden. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung erklärte sie, dass ihr momentan die Energie für weitere Operationen fehle. „Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin ausgelaugt. Ich muss mich ein bisschen regenerieren“, beschrieb die Reality-TV-Darstellerin ihre derzeitige Situation. Seit mehr als drei Jahren kämpft Gina-Lisa mit den Folgen einer Po-Vergrößerung, die sie im Sommer 2023 in der Türkei vornehmen ließ.

Dabei wurde das Füllmaterial Aquafilling verwendet, das sich anschließend bis in ihre Oberschenkel ausbreitete. Seither leidet die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin unter wiederkehrenden Entzündungen und Schmerzen. Auch ihr Alltag ist dadurch erheblich eingeschränkt. „Sitzen ist schlimm. Das tut weh. Ich muss laufen und liegen. Das ist gut“, schilderte Gina-Lisa. Zusätzliche Eingriffe hat sie bereits hinter sich.

Im Januar 2026 wurde bei einer rund dreistündigen Operation in Zürich ein Teil des Materials entfernt. Im Frühjahr folgte eine weitere Behandlung am linken Bein. Während eines Aufenthalts in der Dominikanischen Republik gingen im August wieder alte Wunden auf. Vor Ort musste Gina-Lisa medizinisch behandelt werden.

Vollständig beseitigt sind die Rückstände allerdings noch nicht. Gina-Lisa erklärte, dass sich weiterhin Material in ihrem Körper befinde: „Da ist noch zu viel Mist drin von diesem Aquafilling. Diese Knötchen, diese Verkapselungen müssen richtig ausgeschabt werden.“ Der nächste Eingriff soll deshalb zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Derzeit habe die Ex-Dschungelcamperin aber „erst mal die Schnauze voll von OPs und Vollnarkosen“.

Gina-Lisas behandelnder Arzt Dr. Dr. Andreas Dorow bestätigte, dass weitere Operationen erforderlich seien. „Wir können den Eingriff verschieben, aber wir werden noch weitere OPs machen müssen. Das ist kein Spaziergang, sondern ein Marathon“, lautete sein ernüchterndes Urteil.