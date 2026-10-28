Stars Micaela Schäfer spricht offen über ihre Schulden in Millionenhöhe

Micaela SchÃ¤fer - Oktoberfest September 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 14:00 Uhr

Micaela Schäfer spricht offen über ihre Schulden in Millionenhöhe.

Micaela Schäfer ist seit rund zwei Jahrzehnten im Showgeschäft tätig und hat sich vor allem als Erotikmodel einen Namen gemacht.

Finanziell scheint sich ihr Geschäft auszuzahlen: Mit Inhalten auf der Plattform OnlyFans erzielte sie nach eigenen Angaben innerhalb von 18 Monaten einen Millionenumsatz. Gleichzeitig lasten hohe Kredite auf ihrem Immobilienbesitz. Wie sie mit dieser Situation umgeht, verriet die 42-Jährige der ‚Berliner Zeitung‘ am Rande der Erotikmesse Venus.

Bekannt wurde Schäfer 2006 durch die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow ‚Germany’s Next Topmodel‘. Damals erreichte sie den achten Platz. Später trat sie unter anderem im Dschungelcamp und bei ‚Promi Big Brother‘ auf. Besonders prägend für ihre Karriere wurde jedoch die Erotikbranche. Dass sie sich vor der Kamera freizügig zeigt, gehört für Schäfer zum Beruf. „Ich provoziere gerne, ich habe kein Problem damit, mich auszuziehen und mich vor anderen Menschen zu zeigen“, erklärte sie im Gespräch mit der ‚Berliner Zeitung‘. Wie lukrativ das Geschäft sein kann, verdeutlichen ihre Zahlen. „Durch OnlyFans habe ich innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro gemacht“, berichtete das Model. Allerdings sei der tatsächliche Gewinn deutlich geringer. Gebühren für die Plattform, die Beteiligung einer Agentur und Steuern schmälerten die Einnahmen. Trotzdem bleibe für sie ein beträchtlicher Verdienst übrig. Auch die Arbeitsweise habe sich verändert. Während früher ein Fotoshooting häufig nur einmal bezahlt wurde, könne sie heute Videos mehrfach verkaufen und dank der eigenen Rechte wiederholt daran verdienen. Besonders beim Webcam-Livestreaming sieht Schäfer große Einnahmemöglichkeiten.

Doch trotz ihrer Erfolge ist Schäfer finanziell noch nicht unabhängig, denn sie hat vor längerer Zeit fünf Immobilien erworben, die sie als Vorsorge für das Alter betrachtet. Vollständig abbezahlt ist bislang keine davon. „Ich habe noch 1,5 Millionen Euro Kreditschulden“, sagte sie offen. Langfristig rechnet Schäfer dennoch damit, ihre finanzielle Belastung bewältigen zu können. „Wenn nichts Schlimmes auf der Welt passiert, bin ich mit 60 wahrscheinlich aus den Schulden raus“, erklärte sie. Ihr Ehrgeiz hat auch persönliche Gründe. Schäfer wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter in einfachen Verhältnissen in einem Plattenbau in Berlin-Hellersdorf auf. Schon früh versprach sie ihr, ihr eines Tages ein Haus mit Garten zu schenken. Dieses Versprechen hat sie eingelöst. „Und sie ist megastolz auf mich“, sagte Schäfer.