Giovanni Zarrella kehrt nach Riesenerfolg auf die BAMBI‑Bühne zurück.

06.11.2025

Am 13. November steht Giovanni Zarrella erneut im Scheinwerferlicht der BAMBI-Verleihung – diesmal nicht als Gast im Publikum, sondern mit voller Rückkehr auf die große Bühne der Bavaria Filmstudios in München.

Vor zwei Jahren hatte der Moderator bei derselben Veranstaltung einen hochemotionalen Moment: Nachdem ihm überraschend ein Award in der Sparte Entertainment überreicht wurde, konnte er vor Rührung kaum sprechen. „Ich habe meine Frau, meine Königin, kennengelernt in einer Zeit, in der ich mich selbst nicht so sehr mochte“, sagte er damals mit Tränen in den Augen über seine langjährige Partnerin Jana Ina. Der Moment sorgte für Gänsehaut-Atmosphäre und machte klar: Zarrella verleiht seinen Auftritten Herz und Authentizität.

Für 2025 kündigte er nun eine Rückkehr auf die BAMBI-Bühne an, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund der Proben für seine eigene ‚Giovanni Zarrella Show‘ aussetzen musste. „Das wird ein ganz schöner, bewegender Abend voller großartiger Emotionen“, versprach Zarrella in einem neuen Social-Media-Video. „Ich darf auch mit auf der Bühne stehen und die Bühne rocken. Und ihr müsst natürlich auch mit dabei sein!“

Die Vorfreude bei Fans ist groß, denn Giovanni Zarrella hat sich über die Jahre als feste Größe im deutschen Entertainment etabliert: mit seiner italienisch-deutschen Ausstrahlung, seiner positiven Energie und seinem musikalischen Gespür. Die BAMBI‑Verleihung – Deutschlands Medienpreis für Persönlichkeiten, die das Showgeschäft bewegt haben – wird live aus München übertragen und steht wie kaum eine andere Bühne für Emotion, Anerkennung und gesellschaftliche Relevanz. Zarrella kehrt also genau dorthin zurück, wo er bereits mit einer seiner eindrucksvollsten Momentaufnahmen in Erinnerung geblieben ist.